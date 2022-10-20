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福利加值、平台給力！雲林縣議員候選人蔡岳儒：長者福利阮來顧

▲蔡岳儒曾爭取口湖第二老人文康活動中心修繕廚房等相關經費，協助口湖老人福利協進會開辦老人食堂30元吃到飽的服務，讓口湖成為沿海最早設立的老人食堂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲蔡岳儒曾爭取口湖第二老人文康活動中心修繕廚房等相關經費，協助口湖老人福利協進會開辦老人食堂30元吃到飽的服務，讓口湖成為沿海最早設立的老人食堂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

根據內政部統計2022年雲林縣老年人口比例19.96%，位居全台第三。縣議員候選人蔡岳儒指出，北港、水林、口湖三鄉鎮的年青人出外工作比例高，留在故鄉的長者，一直都是出外打拚年青人心中最大的牽掛，所以，老人照顧是雲林縣刻不容緩的問題。

縣議員候選人蔡岳儒表示，中央推動長照2.0服務，以在地老化理念，提供社會參與、共餐、健康促進等服務，建構社區整體照顧服務體系，透過長照A、B、C級提供不同的服務，北港區內目前已有6個A級、42個B級、32個C級單位，讓有需求的長輩得使用完善的長照服務，建立一個優質、平價、普及的長照服務體系。

▲蔡岳儒曾爭取口湖第二老人文康活動中心修繕廚房等相關經費，協助口湖老人福利協進會開辦老人食堂30元吃到飽的服務，讓口湖成為沿海最早設立的老人食堂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員蔡岳儒表示，持續爭取經費擴充食堂及長壽俱樂部設備；輔導尚未設立據點的村莊，達到一村一據點、一食堂，讓長輩能在地老化、老有所養，打造一個長者優質健康樂活的環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡岳儒說，前縣長蘇治芬任內，岳儒曾爭取口湖第二老人文康活動中心修繕廚房等相關經費，協助口湖老人福利協進會開辦老人食堂30元吃到飽的服務，讓口湖成為沿海最早設立的老人食堂，政策延續迄今已於北港、水林、口湖設立28個老人食堂。透過長青食堂落實社區照顧服務，提供老人健康生活場域。

雲林縣議員蔡岳儒表示，未來，要成立一個「福利品大平台」，平台可以讓各界資源互通有無，也能透過這些社會資源與社會的愛心更有效的運用，讓長輩的午餐可以加菜；岳儒也會持續爭取經費擴充食堂及長壽俱樂部設備；輔導尚未設立據點的村莊，達到一村一據點、一食堂，讓長輩能在地老化、老有所養，打造一個長者優質健康樂活的環境。

劉建國立委也稱讚表示，蔡岳儒議員成立「福利品大平台」，不僅讓老人吃得好，完善照護及健康生活場域，更能有效結合各界，營造友善樂活環境。

▲蔡岳儒曾爭取口湖第二老人文康活動中心修繕廚房等相關經費，協助口湖老人福利協進會開辦老人食堂30元吃到飽的服務，讓口湖成為沿海最早設立的老人食堂。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣議員蔡岳儒表示，未來，要成立一個「福利品大平台」，平台可以讓各界資源互通有無，也能透過這些社會資源與社會的愛心更有效的運用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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