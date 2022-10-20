EUA若廢止「打過高端恐不算數」？　王必勝：不做預先推測

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

高端保護效益補件期限到月底，若未完成補件恐廢止EUA，有媒體詢問若廢止，是否代表先前打高端就「不算數」？對此，指揮中心指揮官王必勝回應，指揮中心對廠商都是公事公辦，高端正在搜集相關資料，希望他們能如期送件交由專家評估，結果如何「我們不去做預先推測」。

高端昨日自行揭露買家與售價，資料顯示目前唯一買主是指揮中心，沒有其他訂單。在指揮中心買了480萬劑，另贈送20萬劑給指揮中心下，推算平均每劑疫苗價格約754元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部長薛瑞元上午出席南港綜合長照機構開揭牌儀式時，也回應高端採購價格問題。他表示，高端是資訊擁有者，衛福部是資訊接收者，合約中要求的都是資訊接收者要保密，因此自己還是不能透露。

另外，高端保護效益補件期限到月底，若未完成補件EUA恐遭廢止。被問及送件狀況，薛瑞元表示，高端不是補得不完整，而是根本還沒送來，「他們要持續努力。」

不過，指揮中心今（20）日卻嚴正澄清數字錯誤，王必勝更罕見說重話，表示指涉別人貪污要有證據，指揮中心受立法院、監察院、審計部監督，絕對禁得起考驗，希望社會大眾不要被誤導。

►日本味王視界專利磷脂葉黃素絕殺囤貨檔！買整組優惠價1粒不到11元！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！