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低壓明晚直奔巴士海峽！週末迎雨彈、低溫　「回暖時間曝」

▲▼中央氣象局預報員劉沛滕。（圖／記者陳煥丞攝）

▲中央氣象局預報員劉沛滕。（圖／記者陳煥丞攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風減入，今(10/20)雨勢趨緩、陽光露臉，不過明天晚上開始，東北季風增強，加上台灣東南邊低壓，明天晚上到後天(10/21~10/22)將進入巴士海峽，會帶來水氣，週末北部和東半部有明顯降雨，下一波東北季風報到，週末起氣溫「溜滑梯」，下週三才回暖。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天最低溫出現在花蓮鯉魚潭15.4度，白天後氣溫回升，今天東北季風減弱下，到明天白天之前，天氣穩定，迎風面有零星降雨；週五晚上到週六、週日，東北季風增強，加上南方雲系通過影響，台灣附近水氣增，北部、東半部雨勢明顯，中南部也有局部降雨，基隆、北海岸、大台北山區、宜蘭有局部大雨，週末有活動要留意，尤其宜蘭降雨明顯。

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▲▼氣象局降雨和氣溫預測。（圖／氣象局）

▲▼氣象局降雨和氣溫預測。（圖／氣象局）

▲▼氣象局降雨和氣溫預測。（圖／氣象局）

今天海面有9到10強陣風，水氣明顯減少，基隆、北海岸、大台北山區和宜蘭有少部分零星降雨，其他地方天氣大部分穩定，可看到陽光。

劉沛滕說明，明天過後，東北季風高壓東移減弱，需留意台灣東南邊低壓，明天晚上到後天將進入巴士海峽，會帶來水氣，東半部、北部將帶來降雨，週六之後還有下一波東北季風下來，東北季風增強，加上東邊南方雲系水氣，北部、東半部週末降雨明顯。

▲▼中央氣象局預報員劉沛滕。（圖／記者陳煥丞攝）

▲中央氣象局預報員劉沛滕。（圖／記者陳煥丞攝）

劉沛滕提醒，今天到明天週五白天，天氣相對穩定，迎風面有零星降雨，週五晚上到週日，北部、東半部雨勢明顯，宜蘭可能有局部大雨或降雨明顯可能，到宜蘭、東北角活動要留意。

溫度部分，今天氣溫回升，北部今天到明天高溫可到26度，週末後氣溫下降，週日、下週一東北季風影響明顯，到要下週三氣溫才會回升；另外中南部則要留意日夜溫差大，白天溫暖，但清晨溫度約在24到25度。

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