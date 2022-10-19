陽光露臉限定2天！熱帶系統週六離台最近　「雨彈最猛烈時間曝」

▲明天起陽光將露臉2天，白天氣溫回升。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風明天(10/20)起減弱，清晨仍有局部18度低溫，白天氣溫回升，陽光睽違2週後將露臉，週末再迎下一波東北季風，北部、東北部將再有一波局部大雨，氣溫將再下滑，不過低溫有機會站穩2字頭，菲律賓東方海有生成熱帶低氣壓或颱風機率，不過成颱機率不高，研判熱帶系統週六最靠近台灣。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明後兩天(10/20~10/21)東北季風減弱，氣溫回升，清晨低溫約19到20度，局部最低溫為18度，白天將回溫，降雨將更少，各地多雲到晴，迎風面基隆北海岸、東北部宜蘭和東部花蓮有零星短暫雨，午後中南部山區也有零星雨勢。

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週六和週日(10/22~10/23)位於菲律賓東方海面低氣壓將移動到呂宋島附近，加上下一波東北季風逐漸增強，水氣增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，其中大台北山區、東北部有局部大雨，中南部山區以午後零星短暫陣雨為主。

▲週末將有下一波東北季風，迎風面地區將出現降雨。（圖／記者李毓康攝）

下週一、二(10/24~10/25)水氣減少，低溫約20度初頭，其他地區早晚涼，降雨零星，桃園以北有局部短暫雨；下週三(10/26)過後，東北季風減弱，白天溫度回升，迎風面有零星降雨，包括大台北、東半部有局部短暫雨。

黃恩鴻表示，週末受低氣壓以及下一波東北季風增強影響，雨勢將較大，但不會像前幾日有劇烈降雨，下週雖然有雨，不過較週末緩和。

至於菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，黃恩鴻表示，目前結構整合比較慢，是滿大的低壓帶，快速往西移動，不過沒有很好整合和旋轉中心，發展侷限，可能會形成熱帶性低氣壓，路徑偏菲律賓北側，距離台灣遠，但週六將是最靠近台灣的時刻，未來不排除成颱可能，不過目前預測研判機率不高。

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