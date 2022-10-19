今晨17℃！恐新颱最快生成時間曝　2地區變天

▲周末北部、東半部又轉雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（19日）清晨全台最低溫出現在宜蘭縣三星、五結的17度。氣象專家吳德榮提醒，周六至下周一熱帶擾動有發展成颱的機率，北部、東半部明顯轉為有雨的天氣。

氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天大台北、東北部和東部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；周四、周五雨區更小，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東北部和東部有零星短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠說，周六台灣附近水氣稍增加、雨區變廣，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區雲量增加；周日東北季風增強，影響到下周二，北部、東半部有局部短暫雨，其他地區維持多雲。

一周溫度部分，曾昭誠表示，今天清晨應該是未來一周最涼的時候，北部一整天溫度在19、20度，中南部低溫20度上下、白天高溫可到28-30度；周四起到周日溫度緩慢回升，各地清晨低溫20-24度，北部高溫25、26度，中南部29-32度；下周一北部整天20度上下，中南部略降一點。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周六至下周一有熱帶擾動通過呂宋島，進入南海後有發展成颱的機率，迎風面水氣增多，北部、東半部明顯轉為有雨的天氣；目前模擬的共伴效應，較尼莎颱風當時的共伴效應弱很多，但因各國模式模擬仍有差異，顯示有不確定性存在，應繼續觀察。