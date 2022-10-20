萬華驚悚槍擊案　北檢2組檢察官出動列「重大刑案」追槍枝來源

▲萬華槍擊案兇嫌自殺身亡，檢警仍將追查釐清犯案動機與槍枝來源。（資料照／記者黃彥傑攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

萬國幫角頭邱國隆19日持槍在台北市萬華區，連闖3處開了20多槍，最後自轟2槍身亡，造成1死4傷，台北地檢署整晚緊盯事件發展進度，20日除將由外勤檢察官負責相驗確認死者遺體，有關死者行兇動機以及槍枝來源部分，也指派重大刑案專組檢察官與警方合作，從邱男臉書發文、手機通聯等事證追查犯案動機，釐清是否還有共犯。

根據警方初步調查，邱國隆疑與萬國幫內其他大老有嫌隙，19日7時許先前往西門町漢口街一處大樓，朝綽號「阿弟仔」的角頭洪男及其小弟連開數槍，隨後再前往青山宮朝副主委許文旭連開3槍，接著又到青山宮對面的飲料店，挾持許男的妻小、員工與警方對峙，最後邱男自知不敵警方包圍，輪流釋放人質後，在踏出店門時舉槍連開自戕身亡。

由於大選在即，轄區北檢極度重視這起槍擊案引起的警匪對峙案，從頭到尾與警方密切聯繫，關心事件發展，在已知的槍手倒地後，決定全案將分頭由外勤檢察官王文成負責相驗並製作死者家屬筆錄，另指派專組主任檢察官徐則賢與檢察官劉韋宏指揮警方，釐清全案起因並追溯行兇槍枝來源。

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