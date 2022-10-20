萬華槍手2槍自戕！槍口抵下巴射第一發　倒地疑肌肉收縮再開一槍

記者邱中岳、莊智勝／台北報導

台北市萬華區19日晚間傳出槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆持槍打傷同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子、以及青山宮副主委「細漢芋粿」許文旭等人，最終連開2槍自轟身亡，釀成1死4傷慘劇。初步了解，邱嫌第一槍是將槍口抵住自己下巴朝頭頂射擊，第二槍則可能是倒下時肌肉收縮、或走火誤觸，才導致擊發。

▲邱國隆釋放人質走出門口後，隨即舉槍自戕。（圖／記者邱中岳攝）

警方調查，邱國隆似乎與幫內其他大老有嫌隙，昨夜7時許先前往西門町漢口街一處大樓，朝綽號「阿弟仔」的角頭洪男及其小弟連開數槍，隨後再前往青山宮朝副主委許文旭連開3槍，並挾持其妻小與警方對峙長達1小時，最後自知不敵，輪流釋放人質，並在踏出門口時舉槍連開2槍自戕身亡，整起槍案釀成1死4傷。

▲現場地面留下大片血跡。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，當下警方與邱國隆對峙，眼見他挾持人質不敢輕舉妄動，而邱國隆則自知法網難逃，最終選擇釋放人質，並在踏出門口瞬間以槍口抵住下巴，放走最後一名人質的同時立即扣下板機，子彈當即朝上擊發，貫穿邱國隆的腦部後自頭頂竄出，邱隨即應聲向前傾倒，而在倒地的過程中，邱的手指仍扣在板機上，疑似是肌肉的反射收縮、或是碰撞走火，釀成第二次擊發。

警方初步調查，第一槍確定擊中邱國隆頭部，第二槍則是未擊中任何東西，現場僅發現第二槍開槍後所留下的彈殼，但彈頭到底射到哪裡？警方目前仍在尋找釐清。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼槍手邱國隆。（圖／翻攝臉書）