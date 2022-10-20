萬華槍手搭小黃「轉戰青山宮」畫面曝　中午跟愛女吃飯無異狀

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區19日晚間發生驚悚槍擊案，萬國幫要角邱國隆因不滿長期被同門欺壓，加上青山宮副主委又不願意出面協調，竟先朝2同門開槍後，又搭小黃轉往青山宮槍擊副主委，最後自戕身亡；槍手女兒到分局時，表示中午才跟父親吃飯，但父親離家很久，平時很少聯繫。

警方調查，57歲綽號「阿國」的邱國隆，為萬華地區萬國幫要角，出獄1年多，竟然又犯下槍擊案，共計有3人中槍倒地，其中2人同為萬國幫成員，另外1人則是青山宮、綽號「細漢芋粿」的許姓副主委，事後3人均送往醫院搶救。

▲邱國隆先開車到漢口街槍殺2同門，後搭小黃（紅圈）轉往青山宮朝副主委開槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查出，邱國隆先將車子停在昆明街的地下停車場，再走到漢口街的一處商辦大樓，朝54歲、53歲的2名洪姓男子連開19槍，隨即下樓搭小黃離開，轉往青山宮，遇到許姓副主委，但副主委不願意與邱談，轉身離去，邱再持槍朝後面襲擊。

許姓副主委手腳有槍傷，腹部則是被子彈擦過去，緊急送往醫院搶救，目前仍在醫院觀察中；邱國隆則是挾持人質與警方對峙，將4人釋放後隨即在警方面前自轟2槍，當場沒有呼吸心跳，警方也立刻通知救護人員搶救並送往醫院，但仍宣告不治。

▲邱國隆在槍擊3人之前，當天中午與女兒吃飯，但女兒表示並沒有發現異狀。（圖／翻攝當事人臉書）

邱國隆在事發前還在臉書上寫給兒女的文字，文中寫道「在這個人生時間裡！你們兄妹是我的心頭肉！爸爸一直深深地愛你們兄妹！以後要好好的做人，不要像爸爸一樣子！」，還不忘說，「記得要孝順媽媽扶養你們兄妹！」

邱國隆的妻子以及兒女到派出所說明，面對警方詢問表示，邱離家多年，平時沒有跟家人住在一起，也沒有聽過邱提起外面的狀況，所以對於他的行為並不清楚；邱國隆19日中午則與女兒一起吃飯，女兒表示，並沒有發現父親有任何異狀。