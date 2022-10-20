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萬華槍手曾曝「不想混太難」　網嘆：浪子想回頭先做「這1事」

▲▼快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲昨日犯下萬華槍擊案的兇嫌邱國隆，因長期與其他角頭不合，挾持角頭妻兒後警對峙，最後舉槍自盡。（圖／翻攝當事人臉書）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

北市萬華區昨（19）日晚間發生槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」連開29槍打傷4人，最後舉槍自盡，事後網友在「阿國」臉書發現其曾發文與子女訣別，文字中透露行兇動機與無法脫離江湖恩怨的無奈，讓網友感慨「萬華案是不是證明了浪子回頭其實很難」？

萬國幫角頭邱國隆昨晚7點多至萬華尋仇，挾持人質後與警對峙，先後開槍造成包含員警在內4人受傷，最後飲彈自盡。會走上這條路恐怕是他始料未及，他曾在臉書痛訴自己因為被欺負一年多才走上絕路，受不了誰有權力就有話語權的「人吃人社會」，更表示「我不要混可以嗎？也不行，不放過我！」只好選擇「極端方法」有尊嚴的走，並向子女道別「我對不起孩子對不起社會」。

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槍手臉書全文曝光後引發網友討論，一名網友即在PTT以「萬華案是不是證明了浪子回頭其實很難」為題發文，表示看了萬華搶手的臉書，覺得他晚年盡其所能想讓生活單純、發文也都挺樂觀正向，看似想盡辦法想離開江湖，但沒辦法，才會受不了而走上這條路。此事也讓原PO感嘆，「是不是證明了浪子回頭其實很困難？」

▲▼快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣 。（圖／翻攝當事人臉書）

▲萬華槍手生前曾留言表示「想委屈求全　他們也不放過我」。（圖／翻攝當事人臉書）

貼文一出也引發網友熱議，紛紛留言，「有恩怨 有爽過 走正軌不容易」、「看他FB都是動物跟登山旅遊，不露刺青真的跟路邊阿北一樣不顯眼~」、「臉書看起來真的就是退休阿貝啊」、「臉書貼文看了真的覺得可憐 哀 好走」、「都在種蔬菜水果 應該是想金盆洗手了」、「看完FB了，只能說社會底層悲哀。」、「個性處事態度都已經定型了 很難改吧」、「出來混總是要還的」。

但不少人對原PO言論不贊同，「爽完了想要解脫」、「會吹捧浪子回頭的親友被黑道害過還會捧嗎」、「說回頭就回頭喔？前半生做的壞事債還清了再來說，普通人兢兢業業奉公守法，晚年都未必有平順的生活，浪子壞事做也做了，爽也爽了，一句回頭就想有善終，有時間FB發廢文，不如去警局自首做過哪些壞事，進去蹲一蹲多少贖點罪」、「也不知道做了多少壞事 還想洗白啊」、「用嘴巴回頭吧」、「89的話你也認真？聽聽就好」、「想回頭還會去搞到槍？」、「都57歲了，去年還開槍打人。現在想回頭真的太晚」、「年輕時欺凌人，老了混不下去才說轉正途」。

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