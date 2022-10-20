暗批美干涉內政、搞霸權　中共二十大後「戰狼外交」凸顯台灣問題

▲ 二十大、外交、台灣問題 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

二十大新聞中心（20日）上午10點舉行第四場記者招待會，中外媒體聚焦中國大陸未來戰狼外交政策是否持續以及與西方國家矛盾分歧可能擴大？外交部副部長馬朝旭回覆問題時，多次暗批美國大搞霸權、新冷戰思維，並且劍指外部勢力不得干涉內政，以及堅持「反台獨」立場。這也意味著，未來在中美角力上，「台灣問題」可能成為唯一引起中美有意識衝突的主因。

記者會兩位發言人有中共中央對外聯絡部副部長沈蓓莉，外交部黨委委員、副部長馬朝旭，主題圍繞「習近平外交思想指引中國特色大國外交開拓前行」主題與記者交流。

二十大新聞中心舉行外交部記者會，10點之前現場近200座位全部坐滿中外媒體。90分鐘問答環節，外媒只有敘利亞和印尼記者被點名，美英日韓沒有提問。「台灣問題」也在中美角力之下被明顯凸顯。

中國大陸外交部也釋放多種訊號，除了痛批西方干涉中國內政，明顯劍指美國別搞新冷戰思維和霸權主義。針對台海局勢也釋出兩大重點，呼應習近平二十大報告涉台內容。一是警告外部勢力干涉內政；二是反對「台獨」勢力。一開場就強調十年內陸續拿下台灣9個邦交國，刻意強化國際上普遍認同「一中原則」。

▲外交部黨委委員、副部長馬朝旭 。（圖／記者任以芳攝）

談到中國大陸「戰狼外交」如何發揚鬥爭精神？馬朝旭其中一段回覆提及兩岸局勢，「我們有力回擊裴洛西竄台等倒行逆施，、反對任何台獨行徑，堅決遏制外部勢力干涉，進一步鞏固一個中國的‌‌國際共識。」

中國大陸外交政策也牽動中美發展局勢，港媒提問，「外界擔心中國同西方國家的分歧進一步擴大，會導致世界分裂成不同的陣營，危及國際秩序？」

馬朝旭首先說，中國外交政策的宗旨和目標非常明確，那就是維護世界和平，促進共同發展，推動構建人類命運共同體。

他進一步暗批美國，世界上的確有一些勢力逆歷史潮流而動，抱著冷戰思維、零和博弈不放，熱衷於拼湊小圈子，打「新冷戰」，以意識形態劃線，挑動陣營對抗，大搞霸權霸道霸淩，這是對世界秩序的最大威脅。「「一個分裂的世界不符合任何人的利益，陣營對抗只會把世界帶進死胡同。」

▲中共中央對外聯絡部副部長沈蓓莉 。（圖／記者任以芳攝）

沈蓓莉則指出，「互不干涉內部事務」是各國政黨普遍共識和國際關係基本準則，是不同政黨保持自身獨立性的前提。

她說，政黨不分歷史長短、人數多少、力量強弱、執政與否，都應該平等相待、相互尊重。不是以一種制度代替另一種製度，不是以一種文明代替另一種文明。選擇何種政治製制度、何種發展道路，是各國政黨、各國人民自己的事。

「各國人民自己的事」，再次呼應習近平二十大報告中提出「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。」

她特地重申習近平二十大報告，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，反對冷戰思維，反對干涉別國內政，反對搞雙重標準。

最後，沈蓓莉強調共產黨不會對其他國家政黨的內部事務指手畫腳，不會「輸出」中國模式、要求別的國家和政黨「複製」我們的做法。「堅決不接受那些居高臨下、頤指氣使的說教，決不照抄照搬別國的政治制度。」

面對美國可能通過《台灣政策法》，美國官員頻繁訪台，以及台美近期緊密互動大踩北京「紅線」。從這場記者會來看，未來中國大陸外交鬥爭新目標，不只是中美兩國之間博弈，「反台獨」也成為「戰狼外交」對付的主力之一。