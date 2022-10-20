　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「我沒打人！」中國駐英總領事喊冤　怒控示威男侮辱國家和領袖

記者蔡儀潔／綜合報導

港人遭拖入中國駐英領事館毆打的事件持續發酵，中國總領事鄭曦原更被拍到參與施暴，多位英國議員呼籲將其驅逐出境。不過，鄭曦原19日回應稱，「我沒有打人。示威者侮辱國家和領袖。」

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）19日表示，示威者被拖入中國領事館毆打「令人無法接受」，目前正考慮進一步行動。

英國國會下議院亦熱烈討論此次事件，認為中國外交官粗暴阻擋香港人的和平示威，總領事鄭曦原不僅親手破壞標語，而且參與痛毆抗議民眾。多名議員要求英國政府，將鄭曦原列為「不受歡迎人物」，並驅逐出境。

▲▼ 港人示威,中國駐英領事館,中國駐曼徹斯特領事館,毆打,英國,二十大。（圖／路透）

▲事發當下十分混亂。（圖／路透）

不過，鄭曦原19日接受英國媒體天空新聞（Sky News）時強調，自己沒有毆打其他人，亦沒有容許下屬施暴，相反是這些示威者襲擊領事館人員。

鄭曦原進一步解釋道，當時國家和領袖遭到侮辱，出手阻止是自己的責任，示威演變成暴力衝突的最主要原因，是示威者掛出非常無理的橫幅，上面的用字惡劣不可接受，所有人都永遠不應該使用這些字句。

鄭曦原指出，自己曾有禮貌地要求示威者拆除，但遭到了拒絕；此次事件是突發情況，對方威脅自己同事的性命，他嘗試控制情況，並希望阻隔對方，「這一點非常重要。」

▲▼ 港人示威,中國駐英領事館,中國駐曼徹斯特領事館,毆打,英國,二十大。（圖／路透）

▲遇襲的陳姓示威者出示自己的受傷照片。（圖／路透）

遇襲的陳姓示威者回憶道，當時自己抓住大閘，但受到拳打腳踢，而且沒法長期支撐下去，最終被拉入領事館範圍，更以為自己可能沒命。

陳姓示威者認為，對於在英國發生這種事感到震驚，「我仍然相信英國是個言論自由，講究抗議是基本人權的地方」，很擔心仍在香港家人的安全。

據早前報導，中共二十大召開當日，中國駐曼徹斯特總領事館外聚集一批抗議民眾，掛出「天滅中共」、「賀佢老母」的標語，隨後有人從領事館內走出，破壞抗議旗幟；一名男子被拖入領事館範圍內毆打，警方上前阻攔，現場一片混亂。

英國警方在事發後曾發表聲明指出，事件發生在16日下午，大約有30餘名旅英港人在中國領事館聚集；遭到襲擊的男子年約30歲，身體多處受傷，當晚要留院接受治療。

大陸外交部則連2天強硬回應稱，是騷擾分子「非法進入總領事館」；已就駐曼徹斯特總領館遭到惡意滋擾一事向英方提出交涉。

►「嘎蹦熊鮮魷脆片」任選2桶特價739元！追劇必備超涮嘴

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
中共提早攻台？　陳明通：2023年可能「以戰逼談」
EUA若廢止打高端恐不算數？　王必勝回應了
謝和弦輔選柯文哲「全為一個女生」！　嘆：這輩子最後悔
辣模「只穿內衣出門」半球看光！　路邊一舉動尷尬了
Super Junior、聖圭連兩天登台！　福利、票價全公開
柯佳嬿坤達「罕見同框直播」！　素顏被截圖
樂桃副機師「忘帶飛行執照」落地才知！　2航班被迫取消
台積電「骨折再骨折」！　Joeman一張沒賣慘了：別像我一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大媽河邊轉圈跳舞　頭暈拉不住「摔進河裡」

「我沒打人！」中國駐英總領事喊冤　怒控示威男侮辱國家和領袖

寶寶臉朝地重摔！癌症媽「一秒變身超人」救援　揪心畫面逼哭全網

89歲老翁忘記兒子過世　每天出門尋子「鄰居幫忙撒謊」不忍說真相

一出生就是總裁！新手爸媽將兒取名「張總」　網傻眼：長大會被笑

小資女神策略「買房一次付清」！25歲直接退休爽歪　網點實情搖頭

暗批美干涉內政、搞霸權　中共二十大後「戰狼外交」凸顯台灣問題

女友結婚新郎不是我！妹妹上陣「拜堂娶親」　網友反讚：挺機智的

李家超坦承「近期離港人數較多」　強調「香港本身有很多吸引力」

比銀河系大20倍！　「中國天眼」發現巨大原子氣體系統

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

開顱手術中吹薩克斯風！　音樂家清醒狀態演奏9hrs

孫安佐健美比賽奪第4「體脂剩6％」　全家到場...放閃女友：感謝一路相伴

海倫清桃.黃景裕被控吸金詐騙　兩人不認婚...遭罵「滾回越南」委屈喊告

男搞笑詮釋二兵→拿退伍令　見人打招呼變橫著走網笑翻

行車紀錄器突「自動錄影片」 10s後見騎士摔車...駕駛驚呆

大媽河邊轉圈跳舞　頭暈拉不住「摔進河裡」

「我沒打人！」中國駐英總領事喊冤　怒控示威男侮辱國家和領袖

寶寶臉朝地重摔！癌症媽「一秒變身超人」救援　揪心畫面逼哭全網

89歲老翁忘記兒子過世　每天出門尋子「鄰居幫忙撒謊」不忍說真相

一出生就是總裁！新手爸媽將兒取名「張總」　網傻眼：長大會被笑

小資女神策略「買房一次付清」！25歲直接退休爽歪　網點實情搖頭

暗批美干涉內政、搞霸權　中共二十大後「戰狼外交」凸顯台灣問題

女友結婚新郎不是我！妹妹上陣「拜堂娶親」　網友反讚：挺機智的

李家超坦承「近期離港人數較多」　強調「香港本身有很多吸引力」

比銀河系大20倍！　「中國天眼」發現巨大原子氣體系統

陳其邁爆料史哲忙到掉頭髮　連陳菊也來關心

與鍾東錦合體　柯文哲曝綠營計畫：好不容易兩人可以同框一起打

雪炫離開FNC了！　公司證實「10年合約終止」：為她應援

加拿大「台裔女警」殉職！死前開槍企圖制伏男嫌　驚揭他襲警案底

福原愛「上圍消風」越來越瘦了！露臉講評桌球賽…「AV帝王」看好她

新婚被迫「和小叔同居」！他狂帶女友回家過夜　人妻忍5年想離婚了

萬國幫再崛起「拿他的尊嚴做面子」　揭萬華槍手自毀式討公道內幕

《沉默之丘》推二代重製版和完全新作　發表會懶人包看這篇

「台灣2024大選後最危險！」　美議員憂習近平加速武統

北市驚傳小六男童墜樓　教育局啟動調查「進行班級輔導」

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

大陸熱門新聞

被罰悔過書！小學生藏頭詩罵老師

噁男硬上重機　車主以為漏水摸來聞

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

14歲女孩送隔離亡　家屬發文遭刪掀公憤

新郎不是我！妹妹上陣拜堂娶親

陸新款無人機　13秒飛行畫面曝光

比銀河系大20倍！　「中國天眼」發現巨大原子氣體系統

小資女神策略買房一次付清！25歲直接退休爽歪

一出生就是總裁！新手爸媽將兒取名「張總」

上海再砸61億大規模擴建方艙隔離點　占地14萬平方公尺

最強阿嬤級嬪妃　78歲還被乾隆翻牌

歷史上甄嬛長這樣！康熙嘆有福之人

老翁忘記兒子過世　每天出門尋子

阿嬤買活鴨煮湯！2天後送醫插管

更多熱門

相關新聞

中共二十大後「戰狼外交」凸顯台灣問題

中共二十大後「戰狼外交」凸顯台灣問題

二十大新聞中心（20日）上午10點舉行第四場記者招待會，中外媒體聚焦中國大陸未來戰狼外交政策是否持續以及與西方國家矛盾分歧可能擴大？外交部副部長馬朝旭回覆問題時，多次暗批美國大搞霸權、新冷戰思維，並且劍指外部勢力不得干涉內政，以及堅持「反台獨」立場。這也意味著，未來在中美角力上，「台灣問題」可能成為唯一引起中美有意識衝突的主因。

反台獨！陸外交鬥爭聚焦台海

反台獨！陸外交鬥爭聚焦台海

直擊二十大北京維安強力升級

直擊二十大北京維安強力升級

陸外交十年成就　馬朝旭：拿下台9邦交國

陸外交十年成就　馬朝旭：拿下台9邦交國

美國欲振乏力　兩岸應避免開戰

美國欲振乏力　兩岸應避免開戰

關鍵字：

二十大戰狼外交中國駐英國領事館毆打港人

讀者迴響

熱門新聞

即／悲歌！　母殺6歲童後尋短送醫獲救

萬國幫內鬨！阿國連開21槍3大老重傷

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

2024總統大選最新民調　郭台銘支持度21.6%僅奪第二輸給他

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

即／邱姓槍手自轟2槍亡　臉書訣別女兒

A片看太多傷身？　醫曝恐怖後果

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

「傻得讓人利用！」邱國隆家屬發聲

大學畢業拚國考「落榜13年」！內行推1職位：缺額多

美海軍司令警告「中共最快今年犯台！」

明日花綺羅化身「真人版羅賓」

《公主小妹》辛樂兒懷孕了！

快訊／跟兒女喊話！萬華槍手最後貼文曝光：別像爸爸一樣

更多

最夯影音

更多
萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地
想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

想用超商機台被無禮妹瞪　她飆罵台語：脫窗還抽筋

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

19歲嫩男愛上56歲婦❤ 交往2年訂婚：想讓她幸福

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

橘色惡魔期中考結束！　拍片報告：絕對會再去台灣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面