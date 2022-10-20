「我沒打人！」中國駐英總領事喊冤　怒控示威男侮辱國家和領袖

記者蔡儀潔／綜合報導

港人遭拖入中國駐英領事館毆打的事件持續發酵，中國總領事鄭曦原更被拍到參與施暴，多位英國議員呼籲將其驅逐出境。不過，鄭曦原19日回應稱，「我沒有打人。示威者侮辱國家和領袖。」

英國外交大臣柯維立（James Cleverly）19日表示，示威者被拖入中國領事館毆打「令人無法接受」，目前正考慮進一步行動。

英國國會下議院亦熱烈討論此次事件，認為中國外交官粗暴阻擋香港人的和平示威，總領事鄭曦原不僅親手破壞標語，而且參與痛毆抗議民眾。多名議員要求英國政府，將鄭曦原列為「不受歡迎人物」，並驅逐出境。

▲事發當下十分混亂。（圖／路透）

不過，鄭曦原19日接受英國媒體天空新聞（Sky News）時強調，自己沒有毆打其他人，亦沒有容許下屬施暴，相反是這些示威者襲擊領事館人員。

鄭曦原進一步解釋道，當時國家和領袖遭到侮辱，出手阻止是自己的責任，示威演變成暴力衝突的最主要原因，是示威者掛出非常無理的橫幅，上面的用字惡劣不可接受，所有人都永遠不應該使用這些字句。

鄭曦原指出，自己曾有禮貌地要求示威者拆除，但遭到了拒絕；此次事件是突發情況，對方威脅自己同事的性命，他嘗試控制情況，並希望阻隔對方，「這一點非常重要。」

▲遇襲的陳姓示威者出示自己的受傷照片。（圖／路透）

遇襲的陳姓示威者回憶道，當時自己抓住大閘，但受到拳打腳踢，而且沒法長期支撐下去，最終被拉入領事館範圍，更以為自己可能沒命。

陳姓示威者認為，對於在英國發生這種事感到震驚，「我仍然相信英國是個言論自由，講究抗議是基本人權的地方」，很擔心仍在香港家人的安全。

據早前報導，中共二十大召開當日，中國駐曼徹斯特總領事館外聚集一批抗議民眾，掛出「天滅中共」、「賀佢老母」的標語，隨後有人從領事館內走出，破壞抗議旗幟；一名男子被拖入領事館範圍內毆打，警方上前阻攔，現場一片混亂。

英國警方在事發後曾發表聲明指出，事件發生在16日下午，大約有30餘名旅英港人在中國領事館聚集；遭到襲擊的男子年約30歲，身體多處受傷，當晚要留院接受治療。

大陸外交部則連2天強硬回應稱，是騷擾分子「非法進入總領事館」；已就駐曼徹斯特總領館遭到惡意滋擾一事向英方提出交涉。