5200名中國公民從烏克蘭撤離　馬朝旭：祖國不會放棄任何同胞

▲二十大新聞中心今日舉辦第四場記者會 ，聚焦大陸過去十年外交成果 。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大新聞中心今（20）日舉辦第四場記者會，大陸外交部副部長馬朝旭表示，烏克蘭危機發生之後，外交戰線按照黨中央的部署緊急行動，「在戰火紛飛中已將5200多名同胞安全從烏克蘭撤離。」

馬朝旭今早再此向大眾喊話，考慮到烏克蘭當前形勢，中國駐烏克蘭使館正在組織同胞的撤離行動，「藉此機會，我也提醒，中國在烏克蘭的公民務必加強安全防範和應對準備，盡快同（中國駐）烏克蘭使館建立聯繫，盡快從烏克蘭撤離、轉移。」

馬朝旭亦在會上提到近期在大陸熱門電影《萬里歸途》，強調「祖國不會放棄任何一位同胞，我們一定帶大家回家」，正是「外交為民」的真實寫照。

值得注意的是，中國大陸駐烏克蘭大使館19日凌晨曾發出緊急撤僑通知，建議僑民做好汽車、油料等準備，並提前辦理擬入境第三國的簽證，以備不時之需。由於正值俄羅斯傳出將進行核飛彈試射，因此該消息引發熱議。

另外，馬朝旭今早針對港澳部分說，對外部遏制打壓和無理猜測，開展針鋒相對，堅定有力的鬥爭，連續拿下台灣9個邦交國，並且有力阻礙外國勢力，干預香港勢力。