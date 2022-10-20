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「中國最快2022年犯台！」美海軍司令警告：美國必須準備因應

▲▼ 海巡署六百噸級巡防艦「成功艦」在漢光演習中發射防空導彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）表示，中國最快可能今年入侵台灣。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國海軍軍令部長吉爾迪上將表示，中國最快可能今年入侵台灣，美軍必須準備因應，此番言論凸顯華府對於北京犯台意圖的高度警戒。

法新社報導，美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）是最新一位表達憂心，擔憂中國國家主席習近平可能比外界先前所認為更願意奪下台灣的美國高階官員。

吉爾迪上將昨天發表這項評論後，台灣國安局長陳明通今天警告，北京武力攻台沒有贏的可能，會造成國際上經濟制裁、外交孤立。

取得第3個5年任期的習近平，16日於北京人民大會堂發表中共20大報告，在展望台灣議題時強調，堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

吉爾迪上將在華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）進行討論時，被問到有關習近平的演說，以及他是否認同另一位美國上將的看法：北京準備在2027年以前攻台。

吉爾迪表示：「並非僅看習近平怎麼說，還要看中國的行徑和他們做了什麼。」

「過去20年來，我們看到他們兌現許下的每一項承諾，比他們提到要兌現的時間還早。」

他還說：「所以當我們討論有關2027年窗口時，在我腦海裡，肯定還有個2022年窗口，或可能是2023年窗口。」

「我不能排除這種可能性。我這樣說完全不是要危言聳聽。只是我們不能期盼這種可能性憑空消失。」

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，中國未予以譴責，引發外界擔憂北京可能會採取類似行動對付台灣2300萬人民。

國安局長陳明通今天在台北告訴媒體，他要鄭重告訴北京當局，武力攻台沒有贏的可能，兩岸應相互尊重、各自發展，才是人民的幸福。

「武力攻台沒有贏的可能，會造成國際上經濟制裁、外交孤立，斷送中華民族偉大復興，成為中華民族罪人。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於17日表示，北京希望大幅加快奪取台灣的時間表，他也示警，習近平正帶領中國走向更激進的方向。

布林肯更警告台灣若發生戰事，將對全球貿易造成「巨大的衝擊」。

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