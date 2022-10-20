柯文哲今見鍾東錦　周玉蔻怒：做黑道殺手的啦啦隊長

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦預計今（20日）參訪台北市政府，並且拜會身兼民眾黨主席的市長柯文哲，連被視為同陣營的無黨籍台北市長參選人黃珊珊都是昨天才知情，引發外界討論。資深媒體人周玉蔻批評，首都昨晚染紅，而柯文哲又要同台加持鍾東錦，「柯文哲做黑道殺手啦啦隊長」。

台北市萬華區19日發生槍擊案，萬國幫57歲大老「阿國」邱國隆持槍打傷同幫大哥「阿弟仔」洪姓男子等人後自盡。周玉蔻砲轟，台北市才因黑道槍擊濺血，首都染紅，柯文哲今天就要和有踹死人記錄、黑道背景的國民黨養出的議長同台加持，根本是做黑道殺手啦啦隊長。

鍾東錦曾犯下下通姦、流氓管訓，更因傷害致死罪行而入獄服刑，面對外界質疑，鍾東錦指出，他年少輕狂的歲月曾經犯過錯誤、為了朋友間情誼曾經走錯道路，但絕非謠傳的「黑道」、更從未涉入任何「幫派組織」，他從讀書、成長到現在，只加入一個幫派叫做「中國國民黨」。至於所謂「傷害致死」是36年前在台北發生的案件，他當時根本不在現場，也不了解事發經過，莫名遭羅織罪行，也才會有坐黑牢一說。

針對鍾東錦20日要和柯文哲合體，黃珊珊19日下午受訪時說，「我是今天才知道」，台北市的市政做得好、很多人來參訪，這都是好事，「市政交流不需要做政治操作」。

不過，這並非兩人首度合體，鍾東錦8月30日領表登記參選苗栗縣長時，就曾遇上柯爸柯承發、柯媽何瑞英；9月柯文哲赴苗栗時又二度與鍾東錦同框。