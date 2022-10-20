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林佳龍合體館長「喊話侯友宜」：新北給佳龍、總統給友宜去選

記者林彥臣／綜合報導

新北市長候選人林佳龍在19日晚間，與館長陳之漢合體直播，並且在直播中當場喊話尋求連任的市長侯友宜，「新北給佳龍，總統給友宜去選」也就是要他在新北市長與總統之間，兩個職位之間選擇一個，不要像當時的韓國瑜一樣，違背與市民的承諾。

館長在直播中提問指出，「你很希望侯友宜去選2024總統嗎？」林佳龍對此回應表示，希望侯友宜在2022年底的新北市長，與2024年1月的總統大選「2選1」。

▲▼林佳龍合體館長喊話侯友宜，新北給佳龍、總統給友宜去選。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲林佳龍表示，他選上新北市長不會去選2024總統，但侯友宜一直在閃避這個問題。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

林佳龍接著表示，這就像是館長當時問韓國瑜的問題，後來韓國瑜答應了卻跳票了，所以現在就問侯市長相同的問題，如果侯市長落選，當然可以去選總統，但是如果是他當選新北市長，他會選擇做好做滿，反而侯市長一直在閃避這個問題。

林佳龍認為，侯友宜心裡應該是定了，他要選2024總統，如果他想選總統，卻先選新北市長，這樣有點欺騙人民感情，因為這就像是一個契約，向人民老闆應徵新北市長的工作，當然要跟老闆承諾做滿。

▲▼林佳龍合體館長喊話侯友宜，新北給佳龍、總統給友宜去選。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲林佳龍合體館長喊話侯友宜，新北給佳龍、總統給友宜去選。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長則對此表示，館長隨後又當場轉述林佳龍幕僚的說法，「新北給佳龍，總統給友宜（去選）就給林佳龍去當新北市長，讓侯友宜好好去選他的總統。」

林佳龍也附和表示，「雙贏啦，這樣市民會是最大贏家」。

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