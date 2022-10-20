侯友宜若成功連任「會挑戰2024」？　林佳龍：像韓國瑜答應館長又跳票

▲新北市長參選人林佳龍、網紅館長。（圖／翻攝館長惡名昭彰節目）



記者杜冠霖／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍19日參加館長的《誰來Talk館》直播，對於館長提問新北市長侯友宜是否參選2024總統大選，林佳龍表示，希望他在2022年底新北市長，跟2024年1月總統要二選一，但侯友宜看起來對2024心意已定，這像是欺騙人民感情，「就跟當初韓國瑜答應你（館長），結果後來跳票。」

對於館長詢問，過去協調新北、台北的交通議題會不會覺得困難，林佳龍強調，台北、新北這兩個地方諸侯都有本位主義也會抗爭，中央又不同政黨，所以產生首都圈運作最大的問題，就是協調和整合，這剛好也是他的專長。

對於如何治理新北，林佳龍表示，新北不應該只是睡覺的城市，要成為一個工作的城市，要有首都圈的大格局，要翻轉軸線面向全世界，主動當軸承串連台北、基隆、桃園，帶動一千萬人口發展。他強調，新北要用國土改造的高度來真正讓首都圈小孩轉大人，不然以後新北市的問題，會害到整個首都圈。

林佳龍則表示，新北市的捷運都在進出台北市，要有新北的龍骨當主幹線，如果能有板橋為中心，把三重、蘆洲等地把六條捷運串連起來，這條捷運一定要「中運量」、「立體化」，如果只用輕軌，未來問題會很大。

對於館長提問社宅政策、房價問題，林佳龍表示，大家會想要有自己的房子，所以透過辦都更，由政府主動指認，一坪換一坪，都更讓房子供給增加、房價會下跌。像是設定地上權後，你擁有對地上權的建物，住了10年之後可以折舊賣給政府，「你買房後我把某部分租金退給你做頭期款，這樣才趕得上地價上升，不然怎麼省都趕不上土地漲價的速度。」

對於館長提問囤房的部分，林佳龍回覆，囤房稅之外，第一戶你自己住，就像吃飯吃得飽、第二戶很滿足、第三戶要做什麼？現在稅去累加減少囤房，但沒有到根本解決問題，第一間、第二間之外，到第三間、政府就要出來，「因為你是在投資、甚至在投機了，當年輕人開始怒吼，其實政府終究要面對，這是公平正義的問題。」

林佳龍舉例，大台北一間房子建築物土地成本八成，為什麼要買賣土地？可以設定地上權買賣，生不帶來死不帶去，現在空屋很多，打房除了囤房稅要處理之外，「我覺得政府要大量蓋設定地上權的房子。」

館長提及希望侯友宜去選2024總統嗎？林佳龍說，希望他在2022年底新北市長，跟2024年1月總統要二選一，「就跟當初韓國瑜答應你（館長），結果後來跳票。」

林佳龍表示，侯友宜如果要已經準備去選2024，其實是跟韓國瑜一樣的狀況，所以到底會不會去選總統，這是個問題，要就選市長，那如果落選，他當然可以去選總統，因為落選就歸零，「但我當選我答應做好做滿，那侯友宜在閃嘛，又說勇於承擔（2024），所以你問題應該反過來問他，我的話是不會，但是他（侯友宜）心裡應該是定了，就是會選2024。」

林佳龍表示，這個像是欺騙人民感情，自己向市民老闆應徵這份工作，訂一份契約，「如果你給我機會我會做滿，所以這個問題你問我，其實反而應該是我來問你才對，因為你以前問過韓國瑜。」

館長表示，他和林佳龍、侯友宜、蔡總統都是君子之交淡如水，平常沒聯絡，也不會講那麼多，所以我也好奇他（侯友宜）會怎麼去做，因為侯友宜總統民調以藍營來說最高，這是個難題，他永遠避不了。

館長指出，按自己的標準，如果他黨內初選過了，就看他到時候怎麼講，因為韓國瑜那時候講一句話，「高雄市民給我機會，我怎麼敢落跑」，就看侯友宜怎麼去面對這個，「因為目前你說他要選，他也還沒講，你說他不要選，民調又那麼高，好像非他不可，我個人是希望他這種人出來角逐一下，選舉會比較精彩，甚至柯文哲、郭台銘都願意出來。」

林佳龍說，最近一份台灣民意基金會民調出來，如果他（侯友宜）選上又去選總統，有5成3反對、3成4認同，「就我的角度，選上新北市又去選總統，那為什麼要這樣選兩次？我的訴求就是說，他沒選上新北市長，還是國民黨最強，還是能去選總統，所以就不用浪費這張票了，新北市長就投給我。」