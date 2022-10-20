萬華槍擊1死4傷！柯文哲「直播中離」看中槍員警：不縱容幫派惡鬥

▲台北市長柯文哲慰問中槍員。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者邱中岳、黃彥傑、鄒鎮宇／台北報導

台北市萬華區19日發生槍擊事件，邱姓槍手開槍打傷3人，挾持4名人質，與警方對峙時擊中王姓員警的腿部，導致4人受傷，而邱嫌最後自轟兩槍，搶救不治身亡。對此，台北市長柯文哲接獲消息後立刻離開直播行程，趕到醫院查看員警的傷勢。

邱姓槍手19日晚間7時30分先在漢口街2段54號7樓，朝萬國幫的洪姓角頭「阿弟仔」、「阿弟仔」的洪姓小弟連開多槍，導致兩人分別身中9槍、5槍；隨後，邱男逃到青山宮尋求許姓副主委的庇護遭拒，再次開槍傷人並逃到貴陽街2段191號的店舖，挾持4人與警方對峙，最後飲彈自盡。

▲萬國幫槍手邱國龍萬華尋仇，商辦大樓開槍2人送醫。（圖／民眾提供）



▲邱姓槍手在萬華青山宮與警方對峙，放走人質自轟兩槍亡。（圖／記者黃彥傑攝）



期間，柯文哲和「宅神」朱學恒正在直播，他突然收到紙條後立刻起身離開，暫停後續的行程並到萬華分局坐鎮指揮，並趕往醫院探視中彈的王姓員警。

柯文哲在臉書發文表示，他19日深夜到台大醫院探視龍山派出所的王友廷員警，稱讚王員在案發第一時間趕抵現場，非常英勇，卻不幸被歹徒開槍擊中大腿，所幸沒有打到動脈、骨骼，目前王員傷勢穩定，其他傷者也在救治中。

柯文哲說，「感謝台北市警察局楊源明局長帶隊，迅速解除這場危機。詳細案發原因，警方正在調查釐清，台北市政府絕對不會縱容幫派惡鬥、危害治安。」

▲柯文哲直播一半收紙條離場。（圖／翻攝朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）



▲柯文哲表示，台北市府不會縱容幫派惡鬥來危害治安。（圖／記者邱中岳翻攝）

網友看完紛紛留言，「有SOP就繼續直播啊！何必離場去做秀」、「這算是作秀嗎？還說從不作秀、笑死」、「這才叫作秀」、「哈哈笑死，這個迴力鏢還真快打上來」。

也有人說 ，「謝謝第一線員警同仁，也祝早日康復」、「支持警方強力執法，絕不向惡勢力低頭！祝福受傷員警早日康復」、「麻煩市長協助友廷相關撫慰及破格事宜，維護警察尊嚴」、「去探視也要被酸，不去探視又被批只關心選舉。市長真的太難了！酸民是否對SOP認知有什麼誤解？」、「欸，一個外科重症醫學專家來看受傷員警⋯⋯還有誰能比他更令人安心嗎？要不然是要叫牙醫候選人來看喔？」

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