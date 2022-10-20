居隔者不能投票違憲？　李進勇指「未違法」：很不得已的事情

▲中選會主委李進勇。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會主委李進勇20日出席內政委員會備質詢，對於居家隔離者不能投票一事，李進勇會前受訪時回應，這是因為傳染病防治法規定，必須要接受隔離，之前司法院大法官690解釋，也認為並沒有違法，這是很不得已的事情，要按照國家防疫措施施行。

九合一選舉將在11月26日進行投票，目前依相關規定，確診者、居家隔離者不得出門投票，且據推估，當天約會有20至30萬民眾不能投票，在野黨及民眾也質疑此舉是剝奪人民權利。

時代力量立委王婉諭日前質疑，3月時中選會曾表示在研議如何讓確診者投票，比較可能延長投票時間，現在卻因為防疫為由沒收確診者投票權，尤其是18歲公民權好不容易推出立院，全台卻可能有30萬人投票權被沒收，這不應該發生。

行政院長蘇貞昌則表示，《傳染病防治法》是根據憲法23條，為了公共利益，有相當的規範，並非沒收選票，只要能出門就可以投票，投票跟考試不同，考試全班坐在一起、大家同一張考卷，但投票的部分包含票、選舉人、行使權人都不同，實務上有困難。

對於相關投票規定，中選會主委李進勇20日受訪時表示，這是因為《傳染病防治法》規定，必須要接受隔離，之前司法院大法官690解釋，也認為並沒有違法，這是很不得已的事情，要按照國家防疫措施施行。

媒體追問，是否會有民眾為投票隱匿確診一事？對此，李進勇回應，這個部分中選會無法清查跟掌握，呼籲民眾保護自己健康外，也要保護家人、好友，希望大家按照防疫規定走。