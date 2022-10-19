　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

14歲汝州女孩送隔離高燒亡　家屬發文遭刪引爆網路公憤

▲▼14歲汝州女孩被送隔離高燒亡　家屬悲痛喊冤遭刪文引爆網路公憤。（圖／翻攝自微博）

▲14歲汝州女孩被送隔離發高燒，期間家屬四處求救無果，直到2天後才送醫，但為時已晚。（圖／翻攝自微博，下同）

文／中央社

中共20大召開之際，河南汝州市一名14歲女孩被送去集中隔離後發高燒，因為延誤就醫今天凌晨病逝，家屬透過網路發聲向官方討公道卻遭維穩刪除，網友接力轉發，已在中國社群掀起究責聲浪。

綜合河南自媒體「鄭西在線」與社群訊息，近日，汝州市一名14歲女孩在隔離點發高燒兩天卻無醫生救治，經多方求救後，17日晚才被送醫，經搶救無效於18日淩晨離世。

有同被隔離的網友在抖音發布影片，拜託大家轉發「救救這個可憐的孩子」。畫面顯示一名女孩躺在床上裹緊被子，全身不斷抽搐。

女孩不幸病逝後，她的姑姑發抖音控訴，「好好的去隔離，結果人沒了」。姑姑說，女孩當時嘔吐發高燒，沒有得到及時的治療，疾控中心的電話卻一直撥不通。他們因為全家被隔離沒辦法去現場，要求給個公道。

女孩的父親郭先生昨天透露，經醫生診斷，女兒因高燒引發的肺水腫和腦炎而死亡。

「醫生說，腦炎也不好治，但是擔誤了病情。及時發現的話，估計孩子還走不了。」郭先生表示，女兒在隔離前身體還是健康的，並未察覺出異樣。

▲▼14歲汝州女孩被送隔離高燒亡　家屬悲痛喊冤遭刪文引爆網路公憤。（圖／翻攝自微博）

據郭先生回憶，因當地疫情防控需要，10月14日淩晨，他們一家人被轉運至汝州市萬基高中進行集中隔離。

「我們一家去了，但是不在一起。男女是分開隔離的，男的一棟樓，女的一棟樓。一個宿舍有上下鋪，住幾個人。」郭先生說，當時和女兒一起隔離的還有60多歲的奶奶，老人自己有時都照顧不了自己。

「我女兒是16號下午開始發燒的，當時吃了點退燒藥，燒退了，但是17號上午又開始發燒了。」郭先生說。

他表示，10月17日下午2時許，女兒的病情已經惡化，「那時就開始渾身抽搐、發抖、說胡話，人都迷迷糊糊、沒有意識了。」

「我們向隔離點負責人反映了，但沒人管。那邊說沒有醫生，只有個護士。」郭先生稱，在多方反映下，他的女兒當晚終於被送醫救治。「我們打120、110，電話都打不進去」。

17日晚上7時許，女孩被送到汝州市第四人民醫院進行搶救。

郭先生表示，他帶女兒抵達醫院後，抽血做CT（電腦斷層掃描）花了一個多小時。當晚9時許，醫生給她輸了液（打點滴）。

「但沒有用，我女兒今天（18日）早上3點半左右走了。」郭先生哽咽道。

郭先生說，目前他還陪著女兒待在醫院，「因為孩子還在這邊，醫院說沒有停屍房停不了。我們各級都反映了，疫情防控中心、街道辦事處……要麼占線，要麼沒人接。」

▲▼14歲汝州女孩被送隔離高燒亡　家屬悲痛喊冤遭刪文引爆網路公憤。（圖／翻攝自微博）

社群訊息顯示，郭姓女孩因延誤就醫離世後，家屬透過網路討公道卻遭維穩刪除，但網友持續接力轉發，儘管訊息存活時間不長，但迄今已在多個社群掀起究責聲浪，要求汝州官方給個說法。但微博已數度把相關熱搜詞屏蔽。

汝州當局迄今拒絕對事件回應。據官方通報，汝州9月26日通報1名COVID-19確診病例在當地有活動軌跡，並發現1例無症狀感染者。隔天，汝州當局立即封城實施全域分類管控。

9月26日至10月13日，汝州共報告97例本土確診病例和無症狀感染者。

據河南省衛生健康委員會通報，汝州自10月14日以來，已連續5天沒有新增本土病例。

►satana包包超甜價必買！百搭實用　減壓背帶太舒服

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣
快訊／萬華槍手青山宮狂轟14槍！員警腿部中彈送醫急救
牙刷多久換一次？醫：4情況就要　放太久「恐吃細菌害感冒」
快訊／萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲直播一半收紙條離
快訊／萬華槍手「自轟2槍」滿地血　女人質嚇傻曝槍手說法
快訊／萬華槍手釋放女人質「自轟2槍」倒地！
快訊／萬華槍手「開14槍」2人受傷！青山宮挾持人質　警匪對峙

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

14歲汝州女孩送隔離高燒亡　家屬發文遭刪引爆網路公憤

被罰悔過書！小學生「寫藏頭詩罵老師」爆紅　爸媽都笑了

中領館圍毆港人…陸外交部「連2天強硬回應」　反控遭惡意滋擾

李家超發表首份施政報告　中聯辦表支持：展示香港與國家共奮進

中共公開國際形象宣傳片　強調習近平「20大」報告內容

後宮小透明翻身！　最強「阿嬤級嬪妃」78歲還被乾隆翻牌子

吉林西部發現近2千隻東方白鸛　過去幾十年最多出現不到1千隻

中東迎來首對大貓熊　「四海」、「京京」將在卡達旅居15年

阿嬤買活鴨煮湯給孫喝！2天後呼吸困難「送醫插管」　確診鸚鵡熱

白貓「從天而降」砸到一樓老婦　導致腰椎骨折、顱內出血

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

2女滿18體驗高雄夜生活　酒駕被抓哀求：放過我們

爸借車開卻拒檢＋輾傷騎士　兒收8罰單恐罰7萬7傻爆眼

40歲敖犬參戰《全明星4》「是不是弄我」　曹佑寧.潘君侖回鍋「年紀差一輪」

原民媽吃飯幫準備筷子 紐西蘭爸94不用選刀叉

有人在指揮仍停不進車格　駕駛來回嚕5mins還撞後車

14歲汝州女孩送隔離高燒亡　家屬發文遭刪引爆網路公憤

被罰悔過書！小學生「寫藏頭詩罵老師」爆紅　爸媽都笑了

中領館圍毆港人…陸外交部「連2天強硬回應」　反控遭惡意滋擾

李家超發表首份施政報告　中聯辦表支持：展示香港與國家共奮進

中共公開國際形象宣傳片　強調習近平「20大」報告內容

後宮小透明翻身！　最強「阿嬤級嬪妃」78歲還被乾隆翻牌子

吉林西部發現近2千隻東方白鸛　過去幾十年最多出現不到1千隻

中東迎來首對大貓熊　「四海」、「京京」將在卡達旅居15年

阿嬤買活鴨煮湯給孫喝！2天後呼吸困難「送醫插管」　確診鸚鵡熱

白貓「從天而降」砸到一樓老婦　導致腰椎骨折、顱內出血

陳時中對寵物同業公會喊「領養代替購買」　遭嗆：什麼場所說什麼話

快訊／萬華槍手8小時前跟女兒逛街　最後貼文曝光：別像爸爸一樣

快訊／萬華槍手狂轟14槍！員警腿部中彈送醫急救

王鏡銘百中繼慶祝儀式　姊姊驚喜現身送上榮耀花束

冬季體味比夏季更濃！「保濕去味」洗沐盤點，讓你自帶芬芳

快訊／萬華槍手自轟2槍！警政署長到場　柯文哲直播一半收紙條離場

「樂童」李燦赫爆熱戀女團偶像！疑IG傳情照被挖　網曝：交往3年

為重症兒開條救命生路　王家貞：請政府伸出援手

吳思賢曝與「8年好友」逛街新據點　最愛檸檬磚、醬油都來這補貨

快訊／萬華槍手「自轟2槍」滿地血　女人質嚇傻曝槍手說法

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

大陸熱門新聞

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

被罰悔過書！小學生藏頭詩罵老師

俄傳將試射核飛彈　 陸突發撤僑通知

歷史上甄嬛長這樣！康熙嘆有福之人

10歲曾孫女勸88歲嬤「吃飯別玩手機」

李寧道歉了！新品設計像二戰日軍惹火陸網

阿嬤買活鴨煮湯！2天後送醫插管

鄧小平前翻譯：習若解決台灣「連任時間更長」

白貓遭棄置咖啡廳外！主人留紙條：如果我還活著…

夫妻為1歲半女兒特製創意「蘋果漢堡」 網友卻譏笑：欺騙孩子

最強阿嬤級嬪妃　78歲還被乾隆翻牌

福建二十大代表團：與台灣民眾緊密結合媽祖文化

時刻準備打仗！ 陸防長魏鳳和表態堅決聽從中共中央及習近平指揮

白貓「從天而降」　老婦被到腰椎骨折

更多熱門

相關新聞

搶救高燒1歲兒　父見警急招手　

搶救高燒1歲兒　父見警急招手　

彰化1名陳姓男子，因1歲大的兒子扁條線發炎高燒不斷，11日晚間趕緊開車載兒子到醫院就診，途中車流量大，陳男看見有警察正在巡邏，揮手向警求助，警員了解狀況後，立即替陳男鳴笛開道，將近半小時的路程縮短至10分鐘，男童得以及時就醫，陳男放下心中大石。

隔離期間忍不住偷騎車外出　內湖女下場曝

隔離期間忍不住偷騎車外出　內湖女下場曝

婆婆確診「忙上班沒送三餐」　公公罵：沒盡媳婦責任

婆婆確診「忙上班沒送三餐」　公公罵：沒盡媳婦責任

確診隔離改「5+0」　1原因專家難有共識

確診隔離改「5+0」　1原因專家難有共識

確診後多久能愛愛？「最安全天數」曝光

確診後多久能愛愛？「最安全天數」曝光

關鍵字：

汝州女孩隔離高燒維穩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陳昭榮證實離婚！掰了27年妻揭兩人關係現況

電競直播主販毒被抓！新莊住處藏大麻

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

日本AV女優賣淫被捕　接客6千「實拿2千」

好市多聯名卡換家！內行「1招不用重辦」免帶現金

不是正宮！直擊陳昭榮夜伴熟女

何麗玲發文悼念黃義交：永遠懷念他！

LINE限時免費貼圖快下載　最新隱藏版大公開

預約飯店泳池遭拒！人夫改用英文問卻馬上成功

亞洲金融風暴來了？「這國貨幣」驚見不妙徵兆

買下8間老房超後悔！10年後「驚人價值曝光」

國內首宗活摘器官集團曝　恐怖3人蛇落網

她穿短褲上班　闆娘突嗆不要臉：我兒子沒結婚

環島6天「2人噴3萬」喊貴！網指1花費：超盤

即／萬華槍手自轟2槍倒地！當場躺血泊中

更多

最夯影音

更多
坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD

坤達曝怕柯佳嬿！不用生氣就怕　虧炎亞綸：Energy不截圖XD
劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

劉雨柔淚崩吐心聲：不應該離婚　婚變關在家不出門「電話也不接」

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

婚禮接捧花環節變戰場 正妹們亂鬥用生命在搶

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

Ella陷媽「人妖風波」後露面3度淚崩　狠狠教訓母痛罵：妳就是網路霸凌！

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面