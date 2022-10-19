14歲汝州女孩送隔離高燒亡　家屬發文遭刪引爆網路公憤

▲14歲汝州女孩被送隔離發高燒，期間家屬四處求救無果，直到2天後才送醫，但為時已晚。（圖／翻攝自微博，下同）

文／中央社



中共20大召開之際，河南汝州市一名14歲女孩被送去集中隔離後發高燒，因為延誤就醫今天凌晨病逝，家屬透過網路發聲向官方討公道卻遭維穩刪除，網友接力轉發，已在中國社群掀起究責聲浪。

綜合河南自媒體「鄭西在線」與社群訊息，近日，汝州市一名14歲女孩在隔離點發高燒兩天卻無醫生救治，經多方求救後，17日晚才被送醫，經搶救無效於18日淩晨離世。

有同被隔離的網友在抖音發布影片，拜託大家轉發「救救這個可憐的孩子」。畫面顯示一名女孩躺在床上裹緊被子，全身不斷抽搐。

女孩不幸病逝後，她的姑姑發抖音控訴，「好好的去隔離，結果人沒了」。姑姑說，女孩當時嘔吐發高燒，沒有得到及時的治療，疾控中心的電話卻一直撥不通。他們因為全家被隔離沒辦法去現場，要求給個公道。

女孩的父親郭先生昨天透露，經醫生診斷，女兒因高燒引發的肺水腫和腦炎而死亡。

「醫生說，腦炎也不好治，但是擔誤了病情。及時發現的話，估計孩子還走不了。」郭先生表示，女兒在隔離前身體還是健康的，並未察覺出異樣。

據郭先生回憶，因當地疫情防控需要，10月14日淩晨，他們一家人被轉運至汝州市萬基高中進行集中隔離。

「我們一家去了，但是不在一起。男女是分開隔離的，男的一棟樓，女的一棟樓。一個宿舍有上下鋪，住幾個人。」郭先生說，當時和女兒一起隔離的還有60多歲的奶奶，老人自己有時都照顧不了自己。

「我女兒是16號下午開始發燒的，當時吃了點退燒藥，燒退了，但是17號上午又開始發燒了。」郭先生說。

他表示，10月17日下午2時許，女兒的病情已經惡化，「那時就開始渾身抽搐、發抖、說胡話，人都迷迷糊糊、沒有意識了。」

「我們向隔離點負責人反映了，但沒人管。那邊說沒有醫生，只有個護士。」郭先生稱，在多方反映下，他的女兒當晚終於被送醫救治。「我們打120、110，電話都打不進去」。

17日晚上7時許，女孩被送到汝州市第四人民醫院進行搶救。

郭先生表示，他帶女兒抵達醫院後，抽血做CT（電腦斷層掃描）花了一個多小時。當晚9時許，醫生給她輸了液（打點滴）。

「但沒有用，我女兒今天（18日）早上3點半左右走了。」郭先生哽咽道。

郭先生說，目前他還陪著女兒待在醫院，「因為孩子還在這邊，醫院說沒有停屍房停不了。我們各級都反映了，疫情防控中心、街道辦事處……要麼占線，要麼沒人接。」

社群訊息顯示，郭姓女孩因延誤就醫離世後，家屬透過網路討公道卻遭維穩刪除，但網友持續接力轉發，儘管訊息存活時間不長，但迄今已在多個社群掀起究責聲浪，要求汝州官方給個說法。但微博已數度把相關熱搜詞屏蔽。

汝州當局迄今拒絕對事件回應。據官方通報，汝州9月26日通報1名COVID-19確診病例在當地有活動軌跡，並發現1例無症狀感染者。隔天，汝州當局立即封城實施全域分類管控。

9月26日至10月13日，汝州共報告97例本土確診病例和無症狀感染者。

據河南省衛生健康委員會通報，汝州自10月14日以來，已連續5天沒有新增本土病例。