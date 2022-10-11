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婆婆確診「她忙上班沒送三餐」　公公電話轟炸：沒盡到媳婦責任

手機,低頭族,上班族,女性,講電話（圖／記者周宸亘攝）

▲公公奪命連環call。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

婆媳之間的相處，一直是千古難題，一名剛成為人妻不久的女網友表示，很多事情不太懂，最近婆婆確診在家隔離，第二天公公奪命連環call，質疑她做媳婦的人，竟然沒有幫婆婆送三餐，盡到媳婦的責任，被公公怒罵一頓，但是她因為工作關係，沒辦法送三餐過去，也不適合與確診者接觸，無奈不知該怎做。

「剛成為他人媳婦不久，許多事都不懂的我，這兩天遇到一件事，讓我深深的思考…」該名人妻在Dcard上發文，公公負責照顧確診的婆婆，但公公照顧第二天就狂打電話，還將正在睡覺的先生吵醒狂罵，「電話內容是質疑我做媳婦的人，為何沒有幫忙送三餐？沒盡到做媳婦的責任！」

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她跟先生都要工作，得知婆婆確診第一時間也有打電話，並表示之後會去家裡看看，也有說要幫婆婆叫外送，由於她的工作是保母，不太適合與確診者接觸，先生的兄弟姊妹都在外縣市工作，「導致公公照顧婆婆第二天暴怒，想找個出口來發洩，不聽先生說明的公公」，她也很好奇，「想詢問各位結婚的前輩們，這是應盡的責任嗎？」

貼文一出，網友表示這就是標準的情緒勒索，「就是妳公公在情勒而已，要說職責，也是妳先生做兒子的有責任」、「現在又不是50年前，哪還有什麼媳婦的責任」、「老公有坦你很不錯，請繼續相親相愛」、「你公公生氣的點應該是，為什麼要由我照顧？明明有媳婦（免錢的傭人）」、「哪有什麼責任義務！不要中招」、「就公公不想照顧婆婆在推卸責任而已」。

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