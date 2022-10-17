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社會 社會焦點 保障人權

搶救高燒1歲兒！父見巡邏警急招手　半小時車程「10分鐘就到」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方鳴笛開道，陳男開車緊跟在後。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／彰化報導

彰化1名陳姓男子，因1歲大的兒子扁條線發炎高燒不斷，11日晚間趕緊開車載兒子到醫院就診，途中車流量大，陳男看見有警察正在巡邏，揮手向警求助，警員了解狀況後，立即替陳男鳴笛開道，將近半小時的路程縮短至10分鐘，男童得以及時就醫，陳男放下心中大石。

員林警分局永靖分駐所警員洪坤暉、蘇建銘11日晚間8時許，執行巡邏勤務行經永靖鄉中山路1段時，發現陳男在路上向他們揮手，遂上前關心。

陳男向2警表示，1歲的兒子持續高燒不退，要帶他去看醫生，但沿途號誌燈多，請求警方幫忙。2員見該時段車流量大，研判若等候救護車恐將延誤就醫，為爭取時間，立刻駕駛巡邏車一路開警示燈、鳴警報器協助開道，陳男在後方開車緊跟警車。

在警方協助下，從該處至員林基督醫院，原須耗費近半小時，後來僅花10分鐘便抵達醫院，讓男童接受治療。陳男說，經醫師診斷，男童是扁條線紅腫，醫生給予退燒針後順利退燒，目前已出院，恢復健康，相當感謝員警的幫忙。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼陳男順利抵達醫院；永靖分駐所警員洪坤暉、蘇建銘。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

員林警分局長楊志傑表示，為民服務是身為警察的職責，全力協助安全護送及縮短送醫時間，警方只是將心比心，將分內工作做好，盡點棉薄心力，也高度讚許警員洪坤暉、蘇建銘勇於任事、為民服務的精神。

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