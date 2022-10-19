300萬拍得透天厝秒變雙屍凶宅　他無奈：將聲請「得標不成立」





▲消防人員切割透天厝鐵門 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉嘉應路一處遭法拍透天厝民宅驚爆雙屍命案，警方調查，劉姓得標人以300多萬元於20多天前標得，由於標的物未點交，劉姓得標人17日下午是想去找原屋主協商搬遷費事宜，不料，卻目睹白骨及氣爆焦屍，始料未及，也很無奈。

據悉，劉姓得標人在9月底以300多萬元標得該透天厝，因開標前後，曾數次去看過該屋狀況，發現窗戶都未關，前天下午想去看屋狀況，順便找原屋主協商搬遷事宜。

由於敲門無人應，窗戶又未關，於是向鄰居借來梯子，爬上2樓窗戶邊往內看，瞄到2樓屋內好像有一堆白骨，因天色昏暗，看不太清楚，「加上聞到一股很像屍臭味」，心中萌生不祥預兆，趕緊向警方報案。

警方了解，劉姓得標人原本計畫得標後，將房屋給親戚住或再出售，不料，發生這起憾事，感到很無奈；由於他已付清全部款項，將向屏東地方法院遞狀聲請「得標不成立」；但屆時若裁定他得標有效，仍是產權所有人怎麼辦？他表示還沒有想那麼多。

內埔警方表示，確定白骨是王姓屋主、焦屍則是屋主的劉姓太太，而屋主上半身已成白骨，下半身則還有部分肌肉，研判死亡時間約半年，死亡原因不明，明(20)日進行解剖，了解死因。