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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳林佳龍選後接任閣揆　林競辦斥「假新聞」：不排除採取法律行動

▲▼新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

▲新北市長參選人林佳龍。（圖／林佳龍競選辦公室提供）

記者杜冠霖／新北報導

年底九合一大選將至，有報導指出，若民進黨新北市長參選人林佳龍選得不錯，有望在選後擔任行政院長、基隆市長林右昌也會入閣，對此，林佳龍競辦19日回應，通篇胡言亂語、捏造故事，選舉尚未有結果，即假定林佳龍不會當選，林佳龍已多次強調參選新北沒有條件交換，若再有類似不負責報導，絕不排除進一步採取法律行動。

林佳龍原先爭取參選台北市長參選人，後在總統蔡英文斡旋後，轉戰新北市長選戰，日前有報導指出，可能是蔡英文有允諾林佳龍在選後安排「適當」的位置，讓他回到中央。

消息指出，正國會人士透露，傳聞蔡英文答應林佳龍，即便沒選贏，但只要壓低侯友宜的勝選票數，就算達標，便願意讓林佳龍「組閣」，擔任看守內閣，另外同屬正國會的林右昌也能入閣。

對此，林佳龍19日上午受訪時回應，這一看就知道假訊息，自己已經承諾當選新北市長會做好四年，「現在侯市長因為淹水時不在新北跑去新竹、引發批評，不需要用假議題來為侯市長烙跑選總統轉移焦點。」

林佳龍競選辦公室發言人李坤城指出，該篇報導，通篇胡言亂語，捏造故事，選舉尚未有結果，即假定林佳龍不會當選，究竟綠營人士是誰？請公佈消息來源，不要老是用匿名報導，裝神弄鬼。

李坤城指出，林佳龍現階段心無旁鶩選新北，團隊選戰會議討論的都是贏的策略，全力衝刺中，有心人士蓄意操作假新聞，心術不正，令人髮指。

李坤城強調，林佳龍勤走基層，所到之處，受到支持者熱情支持，此次選舉，新北黨公職全力團結，力求重回新北執政，有關參選新北，林佳龍已多次說明沒有任何條件交換，若再有類似不負責報導，絕不排除進一步採取法律行動。

李坤城說，侯友宜假如連任，會不會丟下新北市，落跑選總統，才是這場選戰的焦點，昨天公佈的民調顯示，有過半的民意完全無法接受侯友宜連任後參選總統，這才是新北市民關心的事情。

李坤城說，隨著林佳龍的參選，侯友宜選總統的動態浮上檯面，特定媒體不斷圍魏救趙，想要轉移焦點的作法，也蓋不住侯友宜的司馬昭之心。

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