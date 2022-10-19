快訊／陳時中競辦曝4簡訊　揭柯文哲「水門案」新事證

▲民眾受困在水門外淋雨畫面。（資料照／記者黃彥傑翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

尼莎颱風外圍環流造成台北市連日豪雨，引發關水門SOP爭議，有世界音樂節廠商被困在堤防外，遭台北市長柯文哲反批「不信邪」，但音樂節承辦方18日舉證當日下午5點20分才收到通知，引發軒然大波。對此，民進黨台北市議員簡舒培19日上午舉行記者會揭露，北市府的4封簡訊，只給民眾5分鐘移車，且未執行拖吊作業，為什麼關水門時沒有清查有沒有人在裡面？

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部今天上午舉行「柯P水門案！千錯萬錯都是人民的錯？」記者會，市議員簡舒培、江志銘與會。簡舒培痛批，柯文哲第一時間沒有放棄輔選行程，回來之後竟然還說「國民要為自己的行為負責，不能全部要求政府」，這種講法冷血無情，尤其昨天看到，其實不只只有車子沒有駛離水門，包括有12位市民在4點宣布關水門後，仍然被關在水門裡面，最後兩位直至9點55分才被救出，「關水門當下沒有去徹查水門內是不是還有人嗎？」

簡舒培說，水門內當時仍有工作人員在進行施工，還有跟水利局申請及通報，為什麼台北市政府下午4點宣布關水門，竟然沒有確認人是不是完全離開？為什麼當天下午5點10分要離開時才發現水門已經關閉？5點20分才收到關水門的通知？請問柯文哲的良心在哪裡？有沒有徹查北市府一連串荒腔走板的作為？

簡舒培會中公布北市府通知簡訊，10月16日早上9點04分，第一封簡訊說明「早上8時實施只出不進管制」；同日上午10點54分收到「11時開始關閉淡水河疏散門」的簡訊；第三封下午3點55分只說明「即刻啟動基隆河沿線疏散門關閉」，沒有講時間點；第四封下午4點31分通知「下午4時開始關閉基隆河、新店溪、景美溪疏散門」。

簡舒培怒批，這些簡訊沒有說明幾點關水門，或者只給民眾5分鐘撤離車輛，這是可以被接受的嗎？是要怪民眾「活該誰叫你不逃出來」嗎？

此外，簡舒培也拿出另一份簡訊紀錄指出，水利處當日7點在市府防災群組發布預計8點疏散門只出不進的管制措施，下午2點31分於市府防災群組提醒隨時有緊急關閉疏散門的可能，下午3點21分發布預計下午4點疏散門開始關閉，「你告訴大家關水門的時間是幾點？」市府2點多就預警可能關水門，不能接受市府事後轉移焦點的說法。

▲簡舒培踢爆4封通知簡訊內容。（圖／陳時中競辦提供）