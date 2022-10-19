希望工程看板「大眼睛女孩」長大了！　募資建5間希望小學回報社會

▲希望工程「大眼睛女孩」蘇明娟。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸紀實攝影家解海龍1989年10月拍攝一組「我要讀書」的照片，作為當時救助貧困學童希望工程的宣傳照片，其中，最有名的「大眼睛女孩」看板照深深觸動民眾的心。時隔33年，這位名叫蘇明娟的女孩長大了，她不僅在2018年成立基金會，資助建立5間希望小學，今（2022）年也成為中共20大黨代表，持續投入農村希望工程建設。

▲蘇明娟在唸小學一年級時被拍下在課堂上抬頭的瞬間。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，在這張黑白照片中，手握鉛筆的小女孩蘇明娟抬著頭，一雙又大又亮的眼睛裡充滿對知識的渴望。因為這張照片，蘇明娟被選為希望工程的「代言人」。此後，她以「大眼睛」代號，成為救助貧困地區失學兒童「希望工程」的招牌面孔。

蘇明娟在安徽金寨縣唸小學，每學期六七十元人民幣（約300元新台幣）的學雜費是家裡最大的負擔。她回憶，學校是祠堂改建，沒有完整的校舍，「有窗戶，但是沒有玻璃，上面糊著紙，破了很多洞，冬天非常冷。」

照片刊出後，蘇明娟收到來自各地的資助，同時，她就讀的小學也被改建為希望小學，建起獨棟3層的教學樓，教室不僅寬敞明亮，還配備多媒體設備和電腦。蘇明娟也順利完成大學學業，投身農村希望工程公益事業。

▲蘇明娟和攝影家解海龍。（圖／翻攝央視）

蘇明娟和攝影家解海龍將「大眼睛女孩」版權賣出後，將30多萬元人民幣（約132萬元新台幣）的版權費用於援助西藏拉薩市曲水縣的一所希望小學，讓藏族孩子自此可以接受教育。她在2018年設立「蘇明娟助學基金」。據她計算，在中共二十大開幕前，該基金籌集了約490萬元人民幣（約2156萬元新台幣），參與建設5間希望小學。

蘇明娟強調，她是希望工程最具代表性的受益者，「不希望個人受到太多關注，希望焦點放在希望工程以及如何幫助貧困學生上來，齊心協力去幫助更多真正需要幫助的困難群體。」