港人抗議二十大「遭拖進駐英領事館毆打」　陸外交部：是非法進入

記者蔡儀潔／綜合報導

中共二十大召開之際，有香港抗議者因到中國駐英領事館示威，而被拖進去圍毆，引發國際關注。中國外交部18日回應稱，這是騷擾分子「非法進入總領事館」，籲英國加強對中國使館的保護。英國外交部則就此事召見中國駐英臨時代辦，要求尊重英國法律。

▲事發畫面 。（圖／翻攝自推特）

綜合外電報導，事發影片可見，中國駐曼徹斯特總領事館外聚集一批抗議民眾，隨後有人從領事館內走出，破壞抗議旗幟；一名男子被拖入領事館範圍內毆打，警方上前阻攔，現場一片混亂。

▲現場一片混亂。（圖／翻攝自推特）

英國警方發表聲明指出，事件發生在16日下午，大約有30餘名旅英港人在中國領事館聚集；遭到襲擊的男子年約30歲，身體多處受傷，當晚要留院接受治療。

事件發生後引發巨大爭議，爾後升級至外交層面。英國首相特拉斯（Liz Truss）發言人表示，這些報導令人非常憂慮（obviously deeply concerning），瞭解到曼徹斯特警方已立即回應事件，並進行調查，「因此我不宜評論。」

英國國會下議院外交事務委員會主席、保守黨議員艾麗西亞·卡恩斯（Alicia Kearns）表示，感到震驚，如果片段獲得證實， 中國駐英大使應該要立即被傳召並要求道歉，涉事的領事館官員應該被送回國。

對於此次爭議，中國外交部發言人汪文斌18日在例行記者會上表示，滋擾分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及中國外交官舍安全，任何國家的外交機構都有權採取必要措施，維護館舍的安寧和尊嚴。

汪文斌強調，中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯，希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使領館館捨和人員的保護。

BBC評論稱，在英國大使館和領事館外的抗議活動經常會發生衝突，警察也會在現場維持秩序，但很少有領事人員走到街上拉下橫幅和海報，「更為罕見的是，抗議者被拖進大門並顯然遭到毆打。」