蔡英文當眾問「黃珊珊人在哪？」　何志偉還原現場：展現高度

▲蔡英文出席葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰「三咖督」，政壇高度關注是否重演棄保狀況，有媒體報導指稱身兼民進黨主席的總統蔡英文多次在公開活動問「黃珊珊人在哪？」以此舉證綠營基層醞釀「棄陳保黃」。民進黨立委何志偉早在10月15日就發文紀錄蔡英文詢問「黃珊珊在哪？」，他19日受訪再表示，這凸顯總統的高度，展現公平公正的運動家精神。

媒體《周刊王》今天以「台北必棄保」為題撰文指，綠營基層醞釀棄保，棄民進黨台北市長參選人陳時中，保無黨籍台北市長參選人黃珊珊，更指總統蔡英文多次在公開活動問「黃珊珊人在哪？」「怎麼沒看到珊珊？」並引述民眾黨台北市議員參選人吳怡萱的訪問內容稱，許多偏綠支持者要把票投給黃珊珊。

何志偉10月15日就發文紀錄蔡英文及陳時中出席「葫蘆寺建廟75週年水陸除瘟巡安起駕大典」活動的狀況，蔡英文開始致詞前，還特別要邀請黃珊珊一起上台，詢問「黃珊珊在哪？」於是自己幫忙找人，但黃珊珊當時已先離開現場。何志偉當時解讀說，總統的貼心舉動，可以說是「選舉很重要，但尊敬對手更加重要」，看到政治人物領袖風範。

不過，蔡英文在公開場合找黃珊珊的說法，卻被媒體解讀為蔡英文喜歡黃珊珊，台北市將出現「棄陳保黃」。對此，何志偉今天受訪說，這件事情凸顯出蔡英文有總統的高度，尊重對手也尊重台北市民，展現公平公正的高度及運動家精神，這是自己應該學習的。