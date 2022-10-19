壯大產業！蔡英文：今年GDP可望首超日韓　人均達到3萬5510美元

▲總統蔡英文。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

身兼民進黨主席的總統蔡英文19日在中常會表示，日前颱風帶來的災害，突顯氣候風險議題的重要性，台灣經濟在疫情中逆勢成長，也在後疫情時期表現亮眼，今年人均國內生產毛額（GDP）可能首次超越日本及韓國，成為世界第21大經濟體。

民進黨中常會今天下午邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德，以「2023國際經濟情勢與台灣產業展望」為題進行專案報告。

蔡英文會中表示，針對日前颱風帶來的災害，突顯氣候風險議題的重要性，今年政府公布淨零轉型排放路徑，相關法案也已經送請立法院審議，厚實永續發展，強化台灣面對氣候變遷的韌性，是民進黨政府對全體國民的承諾，更是台灣對國際社會的責任。

蔡英文談及，台灣經濟在疫情中逆勢成長，也在後疫情時期表現亮眼，根據IMF預測，今年台灣的人均GDP將達到3萬5510美元，可能首次超越日本及韓國，成為東亞第一，成為世界第21大經濟體，這是全體國民努力的成果，也要繼續保持下去。

蔡英文也說，為了因應全球政局帶來的經濟變動，政府明年的預算總額2兆7191億，增加幅度達到20.8%，是史上最高，民進黨政府會持續以創新、迎合時代的經濟模式，壯大台灣，也會不斷優化台灣產業的優勢，成為關鍵、穩定且不可或缺的供應力量。

蔡英文說，民主自由是台灣寶貴的資產，也是成長的動力，更為好的未來發展帶來能量，接下來，台灣也會以穩健的步調，應對全球通膨、戰爭未歇的各項挑戰，也會持續觀察、監控及備妥因應的方案。