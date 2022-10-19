柯文哲傳合體鍾東錦　黃珊珊：市政交流沒必要貼標籤

記者陳家祥／台北報導

傳無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦20日將到台北「市政交流」，與台北市長柯文哲同框。對此，無黨籍台北市長參選人黃珊珊19日下午受訪時表示，自己是到今天才知道，台北市的市政做得好、很多人來參訪，這都是好事，「市政交流層次，每天大家都會故意貼標籤，沒什麼必要」。

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊19日受訪。（圖／記者陳家祥攝）



針對苗栗縣長參選人鍾東錦20日要和台北市長柯文哲合體，黃珊珊19日下午受訪時說，「我是今天才知道」，台北市的市政做得好、很多人來參訪，這都是好事，「市政交流不需要做政治操作」。

黃珊珊說，台北市大數據中心做得相當好，全國各地非常多人來參觀，包括企業界、各級政府，大家當成市政參觀，「去看大數據中心的內容，而不是討論來的人是誰」。

媒體追問，鍾東錦與妳都是無黨籍，是否有合作空間？黃珊珊說，各種狀況都可以討論，在台北市還是以台北市的市民為主要訴求。

而由於鍾東錦背景複雜，柯文哲和其同台又被諷是「黑白合」，黃珊珊說，是柯市長在市政交流層次，她是在台北市參選市長，每天大家都會故意貼標籤，沒什麼必要，如果台北市正式值得學習的，為什麼要畫地自限？大家都願意來學習都是好事。