10人困水門外！風潮音樂打臉北市府：關才通知　水利處曝關鍵資料

記者陳俊宏／綜合報導

原訂在大佳河濱公園外舉辦的「世界音樂節」，因颱風影響取消，主辦單位說，部分人員打算離開時發現水門已關閉，之後才收到水門關閉通知。對此，水利處提出主辦單位的「活動企劃書暨安全計畫書」，上頭敘明該公司於活動期間如遇超大豪雨特報發布後4小時內，配合將既有設施撤離河川區域，顯示申請單位知悉遇此情形時應採取的應變措施。

世界音樂節原訂舉行3天，但因風雨太大，16日緊急喊卡。承辦單位「風潮音樂」表示，16日上午11時確定活動取消後，即刻召集各廠商及工作人員召開緊急會議，所有人員動員撤收，並於12時發布停辦公告；下午4時左右，包括攤商及9成工作人員均順利撤離完成。

▲主辦單位風潮音樂聲明。（圖／翻攝自臉書／風潮音樂）

風潮音樂指出，但現場燈光音響、樂器、發電機、大型冷氣、帳篷等設備，多數無法及時撤離，顧及豪大雨形成的水患可能讓設備產生漏電，或因風吹落造成危險，設備廠商努力撤收，「部分人員於17:10打算離開時，發現水門已經關閉，17:20收到水門關閉通知，之後在消防隊等多方協助下，所有人員陸續脫困撤出。」

▲▼音樂節廠商在消防人員帶領下涉水脫困。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台北市長柯文哲則說，當天河濱要辦大型演唱會，水利處也有事先通知對方，但因民眾對颱風天較有心理準備，面對強降雨則會質疑「看起來還好」，結果2、3小時就下傾盆大雨，「事實上這些都有通知他們，只是有時候被通知人不太信邪。」

水利處指出，該處於受理活動使用場地申請，發給的核准函上即已明確告知申請人要隨時留意颱風豪雨訊息，自行將既有設施撤離河川區域，並無要求需等待水利處通知才需撤離；且活動主辦單位在申請時提出的活動企劃書暨安全計畫書內，亦有載明該公司會於活動期間，如遇海上陸上颱風警報或超大豪雨特報發布後4小時內，配合將既有設施撤離河川區域，顯示申請單位知悉遇此情形時應採取的應變措施。

水利處強調，決定關閉水門是根據河川水位上漲情況研判， 已有漫淹可能必須及時關閉以保障堤內市區的安全，也不可能等待活動廠商撤完設施再去關門，因此並無違反作業程序情形。

▼柯文哲說，有事先通知要關水門。（圖／記者袁茵攝）



水利處表示，該處受理各界在河濱公園舉辦活動的場地使用申請，在核准時均會告知，活動期間如遇中央氣象局發布海上陸上颱風警報或超大豪雨特報，且其警戒區域包含台北地區時，申請人應於警報或特報發布後4小時內，將所有設施撤離河川區域，如未依規定撤離，將視違規情節酌予沒收保證金並依法處罰。

水利處說，10月15日17：05及19：35中央氣象局就發布超大豪雨特報，該處在10月16日上午8時發布河濱公園車輛只出不進通告時，也同時強調請仍停放於河川區內車輛儘早駛離移至堤內，以因應疏散門可能隨時關閉，當時活動單位就應依照核准函及活動安全計畫進行撤離。

▼水利處貼出主辦單位的活動企劃書暨安全計畫書。（圖／台北市水利處）



▼水利處許可函內容。（圖／台北市水利處）



水利處指出，到10月16日當天下午，水利處透過監視器發現活動設施尚未完全撤離河川區域，也有再用電話確認活動申請人撤離情形，並持續協助不斷聯繫與指引至晚上近8點告知撤離動線，至相關人員安全離開河濱公園，並非罔顧人民生命安全；後來水利處監視河川水位發現基隆河水位上升迅速，為防止河水漫淹進入市區造成災害，因此決定於下午4時開始陸續關閉沿線各疏散門。

水利處也再次呼籲，暴雨不像颱風能在早期就有比較明確的路徑及發生時間預測，因此能採取應變的時間短，困難度也高，但可能帶來的災害程度卻未必較低，往後大家在面對暴雨的災情預測訊息時，勢必要再更提高警覺心，該做的預防措施也應該確實去做，才是萬全之道。