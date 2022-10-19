劉寶傑爆氣罵「SOP不是你柯P定的」　他預言柯文哲2天內會改口道歉

▲台北市長柯文哲18日表示，關閉水門都有發布通知，都有遵照SOP進行，是被通知人不太信邪。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

針對士林百齡橋停車場淹水，造成超過50輛車泡水事件，台北市長柯文哲18日認為，市府相關單位都有發放通知，一切都有遵照SOP進行，不認為有行政疏失。對此，政論節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑怒吼，「SOP不是你柯P定，台北市民國78年就有SOP」，認為就算有SOP在，市長也應該坐鎮監督。

劉寶傑17日才在《關鍵時刻》節目上，談到士林百齡橋逾50輛車泡水議題，不滿柯文哲要淹水汽車的車主自己負責，氣得大吼「國民要為自己行為負責，要你這個市長幹什麼」，沒想到柯文哲18日又說，關閉水門都有遵照SOP發布通知，是被通知的人「不太信邪」，讓他非常傻眼。

針對柯文哲一直強調的SOP，劉寶傑在18日播出《關鍵時刻》上說，台北市在民國78年（1989年）許水德、吳伯雄時代就有SOP了，但就算有SOP，首長仍相當重要，因為首長必須根據SOP，去一一監督檢查「鎖緊螺絲」，「所以為什麼，陳水扁時代跟黃大洲時代也都有SOP，可以兩邊績效差這麼多」。

劉寶傑最後爆氣大罵「SOP不是你柯P定的，是台北市政府早就有SOP了」。

▲風潮音樂人員受困在水門外，經消防人員協助才順利撤出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

名嘴黃暐瀚也表示，柯文哲這次把責任怪回去那些被淹的車主、怪回去被關在水門外面的廠商，還講說這些人不信邪，「這是不對的，柯文哲他失言了，但我猜這兩天，他可能要改口了，因為他發現，現在大家都在罵他不對」。

至於被柯文哲被罵的原因。黃暐瀚指出，台北市政府決定4點要關水門，但簡訊通知的時間卻是3點55分，5分鐘的時間怎麼可能完成移車，另外還有風潮音樂當天上午取消活動，冒著風雨在現場拆卸設備，不料下午5點10分要離開時，赫見水門已經關閉，5點20分才收到水門關閉通知。

黃暐瀚認為，這次柯文哲可能沒有弄清楚狀況，淡水河確實16日上午就已經通知要關閉水門，但基隆河的通知時間卻是下午3點55分、下午4點就要關閉。他感嘆，「5分鐘的時間，車主怎麼可能有辦法移車」、「柯文哲市長要趕快道歉」。

▼風潮音樂表示，部分人員16日下午5點10分要離開時，才發現水門已經關閉。（圖／翻攝自臉書／風潮音樂）