只說「下午」！柯文哲未公布熊好券登記時間　議員批：怕台北通當機？

▲柯文哲出席熊好券2.0意願登記起跑記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲18日宣布，「熊好券2.0」於今下午開放登記，此次得從6種票券中選擇2種類，至10月24日下午6時截止，預計隔日抽獎後，11月4日派券用至12月18日。然而北市府對「開放登記」時間保密到家，僅說是「下午」引來民怨，加上只能從6選2，使藍綠議員批評治標不治本。

民進黨台北市議員許家蓓表示，先前曾因為台北通APP異常，導致民眾無法使用熊好券，資訊局稱因為流量太高導致系統異常，這次「熊好券2.0」登記時，北市府僅公布10月18日「下午起」登記，完全沒告知開始登記的時間，讓民眾霧颯颯。

許家蓓質疑，市府是否怕太多民眾同時登記，造成台北通當機又被罵，「與其怕系統流量過大當機，不如好好把台北通優化改善，才是治本的方式。」

國民黨台北市議員王欣儀也說，柯文哲今在台上稱「熊好券1.0」達到9.52億元效果，但去年第三屆台中購物節的登錄發票金額突破291億，柯文哲拿小錢卻限制東、限制西，逼迫民眾只能從6中選2，讓民眾登錄起來不方遍，既然要振興消費就該面面俱到，卻還好意思拿出來說嘴。

台北市政府18日宣布，此次推出「台北熊好券2.0」，包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券，共計有6種票券，發行69.6萬份，其中以市集券來看，一共分成4項票券，包括市場券4張、夜市券3張、地下街券2張、通用券1張，面額皆是100元；而此次也不同於以往，登記時不用再排列優先順序，而是直接從6種票券中選取2種。

但關於確切登記時間，台北市政府始終保持神秘，僅說在「18日下午開放」填寫至24日下午6時截止，未公布具體時間，引發部分網友在網路留言質疑。記者實際測試，18日下午2時以前登入「台北通」APP時，會不斷跳出一則「預計於2022年10月18日下午開始登記，目前尚未開放」等訊息，仍沒有確切時間，直至下午2時訊息才消失並開放登記。