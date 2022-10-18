「樹林保安市場淹水肇因非工程不善」　在地里長：不容許不實誣蔑

▲樹林保安市場淹水。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

記者蘇晏男／新北報導

受颱風尼莎外圍環流影響，新北市16日大雨成災，市議員參選人卓冠廷指花費逾1億元改建的樹林保安市場，才開幕12天就淹水，但當地降雨量不到汐止的三分之一，批評市長侯友宜的施政能力禁不起挑戰跟檢驗，不過市場處則說起因是公園側水溝排水不及溢流至市場，與市場工程無關。在地保安里里長詹勳坤18日也表示，的確非市場工程不善，請不了解實況的人，不要亂加揣測推論，更不容許不實的誣蔑。

新北市副市長陳純敬率領市府團隊、技師共同勘查樹林保安市場，里長兼保安市場總幹事的詹勳坤也到場。陳純敬表示，樹林保安市場為長條型開放式攤集區，內部已完整規劃雨水及污水分流排水系統，除各出入口均設置雨水攔截溝、屋頂雨水系統以天溝匯集分區排放外，污水排放系統亦採獨立建置及納排，不影響雨水排放。

詹勳坤也說，16日確實是因大雨公園水溝排水不及而流進市場，造成市場內部積水，非市場工程不善；請不了解實況的人，不要亂加揣測推論，更不容許不實的誣蔑，這對努力改善我們保安市場的所有人員不公平，

對於瞬間豪大雨導致公園排水宣洩不及，又因保安市場地勢較低而溢淹到市場內的問題，陳純敬今勘查公園排水系統優化方案施工情形後，即規劃新設雨水集水井，提高原設施6倍容量，採重力流放排至沙崙大排，並於井內增設壓力排水機具，做好雙重防護，並於公園側採土溝集水方式匯流，可達到生態排水雙贏方案。