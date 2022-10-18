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ET民調／侯友宜獲54.7%支持度　輾壓林佳龍31.9%

侯友宜、林佳龍。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲侯友宜、林佳龍。（合成圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

針對2022九合一大選，《ETtoday新聞雲》18日公布最新的新北市長民調結果。根據民調結果顯示，國民黨籍的現任市長侯友宜以54.7%支持度，大幅領先民進黨新北市長參選人林佳龍的31.9%，差距22.8個百分點。

根據本次調查結果，侯友宜支持度54.7%，林佳龍支持度31.9%，侯友宜與林佳龍的支持度差距達22.8個百分點。不過，與前次調查（2022年7月）的民調結果相比，侯友宜的支持度從56.1%略降1.4個百分點至54.7%，而林佳龍支持度從30.8%略升1.1個百分點至31.9%，兩人支持度差距有些微拉近。

在參選人的看好度方面，有63.0%新北市民看好侯友宜當選2022新北市長，24.7%看好林佳龍；而參選人的喜惡部分，侯友宜的喜好度為44.6%、討厭度為14.9%；對林佳龍的喜好度為28.9%、討厭度則為28.6%。

進一步交叉分析，侯友宜在不同性別與年齡層中，20-59歲等族群的支持度均領先林佳龍兩成以上；政黨傾向方面，侯友宜除了在國民黨、民眾黨、泛藍認同者中獲得高支持度外，亦獲得62.0%中間選民的支持。

▲▼新北市長選舉最新民調出爐。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲新北市長選舉最新民調出爐。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲▼新北市長選舉最新民調出爐。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲新北市長選舉最新民調出爐。（圖／ETtoday民調雲提供）

若從議員選區分析，侯友宜在第1選區（石門/三芝/淡水/八里）、第2選區（林口/五股/泰山）、第6選區（中和）、第7選區（永和）、第8選區（樹林/鶯歌/土城/三峽）、第9選區（新店/深坑/石碇/坪林/烏來）與第11選區（金山/萬里/汐止），支持度都領先林佳龍兩成以上。

至於林佳龍較有優勢的選區，第3選區（新莊）領先侯友宜之外，在第4選區（蘆洲/三重）、第5選區（板橋）與第10選區（平溪/瑞芳/雙溪/貢寮）的支持度均有三成五以上。

此外，對於侯友宜的施政滿意度，根據調查結果顯示，有68.7%新北市民對現任市長侯友宜的施政表現感到滿意（非常滿意15.9%、還算滿意52.8%）；另有23.3%新北市民對侯友宜施政表現感到不滿意（非常不滿意6.4%、不太滿意16.9%）。

有關本次調查，《ETtoday民調雲》於10月14日至17日，針對20歲以上的新北市民進行「新北市長選情調查」，回收有效樣本數1,352份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.67%。

▲▼新北市長選舉最新民調出爐。（圖／ETtoday民調雲提供）

▲新北市長選舉最新民調出爐。（圖／ETtoday民調雲提供）

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