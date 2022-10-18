賴香伶質疑觀音重劃完工不能接管線？　市府：預定本週完成接水協調

▲賴香伶和觀音區市議員候選人戴兆華，揭觀音重劃完工不能接管線？（圖／賴香伶競辦提供）



記者楊淑媛／桃園報導

民眾黨桃園市長候選人賴香伶18日到觀音草漯地區，與觀音區市議員候選人戴兆華共同召開記者會指出，工程款達38.6億的「桃園市觀音區草漯第一、三、六整體開發單元市地重劃統包工程」，去年11月初即舉辦完工典禮，至今公共管線無法移交自來水公司，涉嫌驗收不實，呼籲檢調政風單位介入調查。

賴香伶指出，這項市地重劃統包工程款達38.6億，重劃面積約147公頃，包括道路、橋梁、路燈及共同管道等公共設施工程，重劃後可建築用地約83.2公頃。而這項工程去年11月即已進行完工典禮，如今卻爆出自來水管道工程至今未能移交台灣自來水公司，以致區內建地無法申請自來水接管，區內大批建物無法完工接水使用。

賴香伶強調，從八德國民運動中心羽球館天花板崩塌、桃園國民運動中心泳池500多天修繕延宕，到草漯市地重劃統包工程超前剪綵、驗收不實。可以看出桃園市政府的工程管理問題重重，因此重申上任後將啟動近五年內新建公共工程的再次查核，要將資訊公開給桃園市民知道，杜絕只顧動工、剪綵，草草驗收後再編大筆預算修繕的荒唐行徑！

市府新工處表示，有關觀音區草漯第一、三、六區整體開發單元市地重劃統包工程，其公共管線單位包含台電公司、中華電信公司、自來水公司等，皆有參與本案驗收作業，且已依原核准圖說驗收合格。但因本重劃區面積廣大，自來水公司於驗收合格後，要求另外繪製「全區自來水管線三支距圖」以利管理，新工處後續請統包廠商進行繪製，預定本週完成接水協調。此與工程本身驗收完全無關，該案已完成驗收作業，並無驗收不實，市府將協調自來水公司本週完成接水申請事宜。

新工處指出，本案開發面積達147.88公頃（其中第一區整體開發單元47.6公頃、第三區整體開發單元53.99公頃、第六區整體開發單元46.29公頃），於110年9月30日竣工，並於111年5月17日辦理完成驗收作業，因重劃區面積廣大，相關公共設施及公共管線工程之驗收皆需較長時間驗收，市府已全力縮短驗收時程，但並不是完工後，公共管線立即就能使用，也請外界不要故意放大完工與實際使用之間的期程。

新工處說明，為了讓土地所有權人能提前辦理建築工程之規劃、設計及建築施工，本重劃區之公共設施及公共管線工程於驗收合格後，即先行採分階段辦理土地點交作業，因此，本重劃區之公共管線工程移交管線單位與土地所有權人的建築工程施工可同步進行，以縮短興建期程、提前安居，後續在自來水公司通過圖資轉繪審查，便能接水使用。