曾經的深愛！鄭寶清、許國泰痛批民進黨貪腐　籲台灣人全面覺醒

▲鄭寶清、許國泰(右二、一)痛批民進黨貪腐，籲人民全面覺醒。（圖／鄭寶清競辦提供）

記者楊淑媛／桃園報導

退出民進黨的無黨籍桃園市長候選人鄭寶清18日表示，一路走來，許多台灣人流血流汗力挺本土政黨民進黨，對抗貪污腐敗、威權統治的外來政權國民黨，未料，歷經政黨輪替、二次執政，卻在民進黨國會過半、全面執政後不久，就開始變質，貪腐速度與程度之快，連「台灣的良心」前中研院院長李遠哲，都站出來嚴厲批判！

鄭寶清說，民進黨貪腐速度與程度、沈淪墮落的情況嚴重，對於李遠哲先生質問，2050年要零排碳的能源政策可能完成嗎？蔡英文竟然回答，2024她就卸任總統不管了！如此不負責任且相當離譜的政治短視作為，令昔日曾力挺民進黨的許多台灣人難過失望。

鄭寶清認為，民進黨原本就應該堅守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，積極擘畫未來30年、50年台灣未來發展的政經願景，才能逐步落實推動，來讓台灣百姓的日子過的更好、更美滿幸福，怎麼可以當甩手掌櫃，總統卸任後就不管人民死活呢？

鄭寶清與民進黨創黨大老、前立委許國泰認為，民進黨真的已經變成不是為民服務、謀福利的本土政黨了，台灣人民應該全面覺醒，不要再真心換絕情了！台灣人民更應該勇敢站出來，對如此不負責任且已嚴重背棄創黨精神的民進黨投下不信任的反對票，讓台灣人民還有當家做主的機會，為台灣未來的發展，保有真正公平、正義且光明燦爛的美好明天。