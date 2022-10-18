曝民眾「感謝高端疫苗」　陳時中：選舉不能不擇手段

▲陳時中今天中午接受廣播節目專訪。（圖／陳時中競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選舉投票日倒數39天，民進黨參選人陳時中18日接受講客廣播電台「新聞鍾點戰」節目專訪，談及曾有路人感謝高端疫苗的研發，也強調選舉不能不擇手段，為了勝選想到歪掉，而是要想怎麼做事情比較要緊。主持人鍾年晃詢問，當選後絕對不會做的3件事是什麼？陳說，他絕對不會在救災時人不在災害應變中心。

陳時中在專訪期間談及，執行政策或當指揮官被批評是應該的，但他認為一直操作、賦予仇恨值就不太好，他也是盡心盡力在為國家服務，但利用疫情來製造人跟人之間的對立，其實是一件危險的事情，許多國家在防疫上的失敗，都是因為在防疫過程造成人跟政府、或人跟人之間的對立，造成在防疫上很大的問題。

提到高端疫苗，陳時中也說，最近在掃街時，他遇到一位民眾，衝過來握著他的手說謝謝，因為他有免疫性的疾病，擔心疫苗的副作用，還好有高端這種副作用比較低的疫苗，他才敢去施打。陳表示，許多人批評高端，但他要提醒還是有人是需要蛋白疫苗的，而台灣更是成功做了出來，而且打高端的再染疫率也是比較低的，保護了一些不能打其他疫苗的人。

陳時中表示，有些人的需求跟你的需求不同，國家更是需要國家發展的戰略疫苗，未來也還要持續的做。陳時中更強調，WHO要做全球團結疫苗試驗，高端疫苗也入選；陳表示，WHO的想法也是一樣的，因為人類需要不同種類的疫苗、需要蛋白疫苗，所以才願意支持高端進行團結試驗。

陳時中強調，選舉是尋求認同，是要來做事情的，不能為了勝選不擇手段，假若腦袋裡只想著勝選，就會想到歪掉，「應該是要想怎麼做事情比較要緊」。他也說，有時候也會有點生氣，因為選舉不是要參加辯論比賽，或來參加相罵大會。陳時中想到兒子有拍一段影片給他，影片中有一段話提到「一個政策如果對人沒有幫助，那就沒意思了」，這段話讓他很感動，也讓他堅信「把事做好」的信念。

節目最後，主持人詢問陳時中，未來當選後不會做的3件事情？陳時中答道：第一，他不會把責任推給屬下，因為他希望可以好好帶領市府的八萬名優秀員工，不會把責任丟給其他人，做一個負責任的市長；第二，他不會跟中央對抗，因為中央的資源很多、專家很多，他會努力尋求中央跟專家的協助，把事做好；第三，不會在救災時人不在災害應變中心。