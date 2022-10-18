▲台中購物節10/26開跑，盧秀燕祭出超過10萬獎項、總獎金逾3億。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全台最大購物節要來了！台中市長盧秀燕今（18）日出席「2022台中購物節起跑記者會」表示，今年第4屆購物節暖身活動10月10日開跑，短短一週已破7.3億元，登錄發票80萬張，買氣驚人，10月26日活動將正式登場，總獎項超過10萬個、總獎金更超過3億元，最大獎還有麗寶樂園提供的精品好宅一戶，有信心今年登錄消費金額超越去年300億元關卡。

盧秀燕表示，今年中獎名額再增4萬個，自10月26日至12月24日連續兩個月，天天抽3千元，周周抽10萬元和「宏佳騰智慧電車、晶璽酷跑機」、月月再抽100萬元，壓軸抽麗寶集團提供的精品好宅1戶等豐富獎項，力邀全國民眾到台中玩得開心、買得盡興。

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▲盧秀燕表示，今年第4屆購物節暖身活動10月10日開跑，短短一週已破7.3億元，登錄發票80萬張，買氣驚人（圖／記者游瓊華攝）

不同以往，市府今年還創新推出「公益專屬抽」，造福台中市社福團體，民眾只要前往購物節合作的優先採購店家、庇護工場、優良視障按摩據點消費，憑發票或收據登錄即可參加，主活動壓軸抽當天，贊助公益專屬抽的永慶慈善基金會提供50萬元現金，除暖身壓軸抽出現金2000元50名，購物節壓軸將抽出現金5萬元5名、現金3000元50名；「產業專屬抽」，針對美食、旅宿、收據等產業推出專屬抽獎活動，天天抽3000元各100名，壓軸再各抽1台百萬元油電車。

此外，還有「區域消費專屬抽」，鼓勵民眾踴躍前往去年消費登錄金額較低的10區消費，包含大安、石岡、外埔、新社、和平、東勢、大肚、神岡、霧峰、龍井，天天再抽100名現金3000元。