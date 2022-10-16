外縣市輔選動作頻頻　有意角逐2024大選？盧秀燕：想太多！

▲盧秀燕今北上與4名台北市女性議員國民黨參選人包水餃。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市長盧秀燕16日北上，與徐巧芯、鐘沛君、游淑慧、柳采葳等4名台北市女性議員國民黨參選人，一起包水餃、煮水餃。盧秀燕被問及，近日頻頻到外縣市輔選，是否有意替2024試水溫？她回應「想太多！」，是希望大家都要好且過去受到很多朋友幫忙，才會協助輔選，互相照顧。

盧秀燕受邀出席「最佳政壇女煮餃－推薦台北女性議員候選人」活動，聯合推薦台北市議員徐巧芯、鍾沛君、游淑慧及市議員候選人柳采葳等四位優質女力，接受媒體聯訪。

針對日前與民眾黨新竹市長參選人高虹安同台，傳出引起國民黨新竹市長參選人林耕仁不滿，盧秀燕說，她目前還沒有聽到這個消息，但她再次明確表態，在選舉的立場上，新竹市就是支持林耕仁，無庸置疑，未來只要時間許可，不排斥再到新竹輔選。

▲盧秀燕傳授包餃子訣竅。（圖／台中市政府提供）

媒體提問，如何看台中市長民進黨參選人蔡其昌，批評盧外縣市輔選是為了拚2024大選？盧秀燕表示，想太多了！她一直希望大家都要好，不能光是台中好，所以只要有優質候選人，都要幫忙。其次，她過去曾參與九次選舉，當中受到很多朋友幫忙，所以選舉時協助輔選，本來就是大家互相幫忙。

盧秀燕表示，選舉就是團結力量大，大家互相幫忙，我們常說「人多好辦事」，選舉就是需要很多人站台，聲勢才能堆疊上去，例如今年選舉，蔡英文總統、賴清德副總統也來輔選很多次，不會「因為總統來過，再找副總統來，就說總統不夠力」，不會這樣講吧！

盧秀燕也說，因為今天設定是從料理來談女力從政，說不定侯友宜市長跟蔣萬安市長候選人都有拿手好菜，也建議未來可以邀他們從料理談城市治理。