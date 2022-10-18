國際新創機器人節展現智能城市亮點　觀光工廠嘉年華接力登場

▲相撲機器人場上精采戰況。（圖／祥儀提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022國際新創機器人節」日前於桃園圓滿落幕，主辦單位祥儀慈善文教基金會18日表示，今年有多達1,500支競賽隊伍參與競賽，最遠來自屏東各校組成的機器人學生團隊、南投偏鄉信義鄉的國信國小、國中以及埔里國中原住民學童；值得一提的是，因邊境開放，來自泰國的菁英好手也一起同台競賽，體驗桃園跨域創生的產創平台活動。

▲來自國內外菁英選手閉幕受獎。（圖／祥儀提供）

由桃園市政府經發局和祥儀慈善文教基金會共同主辦的「國際新創機器人節」，今年是第五屆。祥儀慈善文教基金會表示，經歷兩年的疫情，桃園市依然持續辦理這場被喻為全台最大的機器人嘉年華盛會，展現桃園機器人產業不被疫情打敗的韌性以及防疫的成功。

▲科技寶足球機器人挑戰團隊默契。（圖／祥儀提供）

雖然疫情帶來衝擊，主辦單位也發展出應對模式，在去年推出線上的機器人競賽，讓選手能安全無虞與其他選手較勁，今年更首創機器人產業主題競賽，將競賽應用至生活與工作，讓機器人能送餐以及扮演自動倉儲的工作，以及串聯桃園20家在地店家機器人展演和服務應用機器人模擬情境活動三大主題規劃，桃園的機器人團隊展現了與艱困疫情共存的能量，進而不斷創新媒合出機器人的新趨勢，充分展現桃園智能產業、跨領域應用的城市亮點。

▲自駕車創客賽立體賽道挑戰多種關卡。（圖／祥儀提供）

除了精彩刺激的機器人競賽，今年的產創嘉年華也有桃園觀光工廠、在地店家、桃園商圈及SBTR創生平台業者等20多家企業推出展位，也提供限定優惠讓來參與的民眾享好康，並認識不同領域的桃園在地企業。

▲科技寶樂團攜手高原國小劇團演出迎接2023世界客家博覽會。（圖／祥儀提供）

國際新創機器人節16日圓滿落幕後，市府經發局於本週六、日(22、 23日)，在桃園風禾公園舉辦「2022年桃園觀光工廠嘉年華」接力登場，桃園市觀光工廠及產業文化館至現場設置攤位，宣傳或販售廠內特色產品，另外也將推出免費的DIY手作課程，供民眾報名體驗自己親手製作的樂趣；現場也有規劃闖關活動，民眾至各攤位進行闖關遊戲，集滿三個章後即可獲得抽獎機會，獎項數量超過千份，包括YAMAHA電動車、GoPro、智慧手錶、負離子吹風機、觀光工廠特色產品、抵用券等，期待民眾透過參與觀光工廠嘉年華，體驗桃園多元的產業特色及獨特魅力。