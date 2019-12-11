不要錯過！AI　TAOYUAN全能機器人亮點賽事　體驗無人機飆速

▲桃園市經發局局長郭裕信體驗室內迷你無人機飛行。（圖／祥儀提供）.

記者楊淑媛／桃園報導

「TIRT全能機器人國際邀請賽」、在桃園巨蛋館展開首週以來，已吸引來自國內外的96,000人次參觀體驗。主辦單位11日表示，活動邁入第二周的14、15日兩天週末假日，將有來自美國兩大賽事，包含首度於亞洲公開的「KIDWIND 風力能源發電賽」－為全球最大綠色能源國際聯賽，以及「VEX 機器人國際邀請賽」，民眾千萬不要錯過。

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▲祥儀董事長蔡逢春歡喜推動機器人教育。（圖／祥儀提供）



由桃園市政府及祥儀文教基金會、共同舉辦的「TIRT全能機器人國際邀請賽」，於為期兩周的陸、海、空三大領域機器人競賽，總報名隊伍數高達2400隊，吸引來自美國、法國、英國、日本、韓國、泰國、越南等全球20個國家選手來台競技，共同參與超過50項的競賽項目，預估本周末的精采賽事將突破20萬人次參與，展現出桃園AI跨領域的堅強實力！

▲「TIRT全能機器人國際邀請賽」展開首週，已吸引來自國內外的96,000人次參觀體驗。（圖／祥儀提供）

主辦單位表示，12月14日將有來自美國兩大賽事，包含首度於亞洲公開的「KIDWIND 風力能源發電賽」－為全球最大綠色能源國際聯賽，以及「VEX 機器人國際邀請賽」，期待競賽團隊能透過大賽學習團隊合作、生活技能、管理項目及訓練深度思維等。兩項賽事都是提升學生對未來的科技及能源產業有相關的認識與了解，進一步協助產業提升研發人才。

▲體驗無人車。（圖／祥儀提供）

12月15日更有英國的 STEM設計亞洲邀請賽，超過11個國家選手組隊參賽，培育及提升年輕學子解決問題的能力；而暨上周７日晚間在桃園田徑場舉辦之夜間光速飛競，寫下台灣無人機歷史新頁之後，本周更安排於巨蛋內進行「迷你競速無人機大賽」，更加碼開放現場民眾報名，體驗飛行無人機飆速快感！

「2019TIRT全能機器人國際邀請賽」橫向整合機器人產業跨域資源，同時以教育發展、培育產業人才實力及國際交流為主要目標！今年除了有來自各國的選手熱情參與外，主辦單位更邀請泰國教育部技職教育署（Office of the Vocational Education Commission，簡稱OVEC)官員前來觀摩，期待未來臺灣與泰國間的技職教育及TIRT賽事可以互相鏈結，攜手來培育更多國際人才，同時也期待藉由每一屆「TIRT全能機器人國際賽」的辦理，提升選手競技實力，奠定桃園科技發展的基石，行銷臺灣國際知名度。

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