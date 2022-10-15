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國際新創機器人節10／15-16桃園巨蛋展開　1500隊參賽

▲2022 國際新創機器人節

▲2022 國際新創機器人節10/15-16桃園巨蛋展開。（圖／祥儀提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022國際新創機器人節」明、後兩天(15、16日)，於桃園巨蛋館舉行開、閉幕活動。主辦單位表示，今年首創機器人產業祭，透過產業機器人主題競賽、串聯桃園在地20店家機器人展演，以及服務應用機器人場域實證活動等三大主題規劃，充分展現桃園以智能產業推展產創人培、低碳永續、跨域應用的智慧城市亮點！

▲2022 國際新創機器人節

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▲今年首創AGV無人搬運車競賽，培育產業人才。（圖／祥儀提供）

這場被喻為全台最大機器人嘉年華盛會的「國際新創機器人節」，是由桃園市政府經發局和祥儀慈善文教基金會共同主辦，今年是第五屆，參賽及參加人數不斷增加。桃園市長鄭文燦14日於開幕前記者會表示，今年機器人賽事類別包含競速競技、球類競賽、水上爭霸、物理創意挑戰賽以及機器人產業挑戰賽等五大項目，匯聚各地菁英隊伍同台競技。

▲2022 國際新創機器人節

▲水上龍舟競賽挑戰選手機電整合技能。（圖／祥儀提供）

項目囊括立體賽道自駕車創客賽、視覺辨識無人車關卡挑戰賽、水上龍舟機器人、刺激精彩的相撲機器人，同時也包含臺灣師範大學雙足機器人競賽系列項目：人型機器人馬拉松、保齡球以及投籃三項競賽，另外，今年更打造全新AGV無人搬運車任務挑戰競賽，以及雲林科技大學推出的送餐機器人以及自動倉儲機器人競賽，由產學合作角度，整合台灣機器人產學能量。今年號召多達1,500支隊伍參賽，競賽項目總計32項、70組賽程，賽事精彩可期。

▲2022 國際新創機器人節

▲亮點表演賽-自駕車創客賽表演賽。（圖／祥儀提供）

市府經發局和祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春表示，活動另一主軸產創嘉年華，共匯聚100家產業業者，透過產創論壇、串聯桃園在地20店家機器人展演以及服務應用機器人場域實證活動，以機器人國際賽結合地方創生，串連跨域觀光旅遊行程，本屆預估推動產值超過1.1億，線上線下參與人次超過600萬人次，兩天嘉年華活動，以豐富舞台活動展演結合中華電信WebAR闖關遊戲等精彩活動，參展業者更推出多種期間限定優惠，讓民眾邊看精彩比賽邊享獨家好康。

▲2022 國際新創機器人節

▲人型機器人投籃賽。（圖／祥儀提供）

此外，強調親子共學的「萬人工作坊」，以特選優質DIY活動邀請民眾感受做中學的樂趣。競賽主場今年更規劃AI科技教育特展區，以德國設計、台灣製造的工程積木搭接各種不同電控系統，包含類生產線、積木大型建築裝置、各式機器人競賽機種，展現機構巧思與機電整合的多元展現，其中更有結合威盛電子Pixetto視覺辨識鏡頭的相關應用機種，啟動企業共展推動科技教育的AI能量，充分展現桃園智慧城市之量能。

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