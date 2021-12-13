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2021國際新創機器人節　2959參賽人次推動產創加值逾6000萬

▲2021 國際新創機器人節。（圖／祥儀提供）

▲全國自駕車創客賽立體賽道精彩競賽。（圖／祥儀提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第四屆「2021國際新創機器人節」、歷經兩周、五大機器人賽事類別共24項、46組的激烈競賽，在壓軸亮點-世界首創立體賽道「全國自駕車創客賽」圓滿落幕。市府經發局13日表示，疫情雖持續影響，卻澆不熄國內外選手精益求精的運動家精神，仍創造 1462 支隊伍、2959 參賽人次的熱情盛會。▲2021 國際新創機器人節。（圖／祥儀提供）

▲全國自駕車創客賽競賽現場高手雲集。（圖／祥儀提供）

祥儀慈善文教基金會董事長蔡逢春表示，「2021國際新創機器人節」新創嘉年華活動，由桃園市政府經發局、祥儀慈善文教基金會共同主辦，透過線上平台推廣、線下實體會展等方式，活動期間匯聚105家包含智能產業、觀光產業旅遊、智造機器人生態圈創生平台業者，跨域共展桃園產業能量，持續共創桃園「未來智慧城」的科技實力。▲2021 國際新創機器人節。（圖／祥儀提供）

另外，今年透過線上線下串聯曝光效益， 帶動整體機器人相關產業產值超過 6000 萬、整體活動更達 500 萬人次的瀏覽量，創造出嶄新里程碑。活動期間進行包含競速類升級挑戰關卡的無人車競速賽、運用AI自駕車技術的T1智能賽車競賽；障礙超越類由雲林科技大學與祥儀共同策動的送餐機器人、自動倉儲機器人競賽，扣合無接觸防疫自動化趨勢，讓學生鍛鍊時代科技力。

球類競賽中，全新人氣項目輪型保齡球競賽以自主循跡方式進行，考驗隊伍對於程式策略以及機構的穩定度等，以及超吸睛的台師大首合作二足機器人競賽-人形機器人保齡球、馬拉松以及投籃賽項，挑戰選手機電整合的技術能量。

歷年焦點水上競賽類別，由台灣嵌入式暨單晶片系統發展協會共同籌辦，包含水上足球以及機器人龍舟賽，不但挑戰參賽者的程式設計能力，更須兼顧行舟機器人浮力載重、輕巧結構、防水性…等多面向的考量，訓練選手全方位的整合能力；競技類別更為精彩，堪稱熱門賽事的相撲車機器人，參賽者必須掌握相撲機器人運動能力控制，以及衝撞對手、自我定位的能力。

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