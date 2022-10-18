【廣編】雀巢茶品沁涼愛瘋月　iPhone 13 Pro帶回家

▲雀巢茶品即日起舉辦抽獎活動，買就有機會把iPhone 13 Pro、電影票等多種好禮帶回家。

圖、文／雀巢提供

隨著邊境解封，悶壞了的大家紛紛開始規劃出國行程，當然也有人選擇先在國內走走，一掃防疫煩悶的心情！想來點更暢快的元素嗎？現在只要走進超商或超市，選購雀巢茶品指定商品，多項好禮帶回家（活動詳情https://www.sp-mdlotterynestea.com.tw/）。

即日起至2022/11/30，只要選購雀巢茶品指定商品單筆滿39元，登錄發票，就有機會抽市價31,900元iPhone 13 Pro 128G（顏色隨機，3名）、市價800元國賓影城電影票即享兌換券（2張/組，10名）、市價90元Line Points 50點（100名）。經典「雀巢檸檬茶」還與日本知名手遊《怪物彈珠》攜手合作，一同慶祝9週年活動，即日起至2022/11/30在四大便利超商購買雀巢檸檬茶寶特瓶商品530mL「怪物彈珠聯名包裝」，開蓋序號瓶瓶送虛寶（兌換期限：2022/07/15 00：00起～2023/01/31 23：59止）。

＊聯名包裝才有序號，數量有限，售完為止。聯名包裝之各便利超商通路上架時間不同。以各便利超商通路上架時間為準。