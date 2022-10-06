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台南工作好找APP下載將破12萬　即日起辦理線上抽獎

▲「台南工作好找APP」下載人次將逾12萬，勞工局即日起辦理「APP載一載，好禮等你來」線上抽獎活動，鼓勵大家踴躍下載截圖，即可進行線上登錄抽獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南工作好找APP」下載人次將逾12萬，勞工局即日起辦理「APP載一載，好禮等你來」線上抽獎活動，鼓勵大家踴躍下載截圖，即可進行線上登錄抽獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為達台南市長黃偉哲建構「希望家園」施政目標，勞工局除開辦多場徵才活動，更提供「台南工作好找APP」服務，兼具「求職」與「求才」雙向功能，在疫情期間就業服務不中斷，該APP下載人次將逾12萬，即日起辦理「APP載一載，好禮等你來」線上抽獎活動，鼓勵大家踴躍下載截圖，即可進行線上登錄抽獎。

勞工局王鑫基局長表示「台南工作好找APP」自上架以來至今已達11萬9996下載人次，提供線上服務案量共2萬3688件，整體使用滿意度達88.89％，在Play商店獲4.4星評價，「行動化就業服務」深獲使用者肯定。

「台南工作好找APP」介接勞動部台灣就業通職缺資料庫、每日進行職缺更新，讓市民隨時能得到最即時第一手台南地區職缺資訊；除了提供線上就業媒合之外，同時也提供自傳範本及履歷表大頭貼自拍功能，求職者可一鍵完成個人自傳，並透過智慧型手機拍照，即拍即傳更新至個人履歷表內，另可依求職者喜好提供個人客製化職缺排序，方便瀏覽。「台南工作好找APP」同時支援各大社交平台如臉書、Line分享功能，看到中意職缺即可分享給親朋好友，職缺資訊結合Google地圖提供路線導航，多樣豐富的功能讓民眾使用方便、求職零距離。

▲「台南工作好找APP」下載人次將逾12萬，勞工局即日起辦理「APP載一載，好禮等你來」線上抽獎活動，鼓勵大家踴躍下載截圖，即可進行線上登錄抽獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「台南工作好找APP」除了提供就業服務，還提供最新的職業訓練開課資訊，讓市民快速選取職訓課程，也提供技能檢定考古題線上測驗功能，方便民眾便利自我線上學習與測驗，提升個人檢定應考能力。並且在維護使用者資安部分，「台南工作好找APP」取得行動資安聯盟Android、iOS雙平台「行動應用App基本資安檢測合格證明」以及「行動應用App基本資安標章」 （Mobile Application Basic Security，簡稱MAS標章），讓行動數據個資更安全，讓市民朋友安心求職。職訓就服中心梁偉玲主任說「台南工作好找APP」還結合臺南市府職缺、身障人力銀行，可依個人需求快速搜尋工作機會，另外也提供面試技巧、求職防騙、就服與市府宣導等資源，是市民朋友求職就業的好幫手。

「台南工作好找APP」自即日起至10/16(日)23:59止，舉辦「APP載一載，好禮等你來」回饋活動，只要下載APP並依照活動辦法完成2步驟(下載APP並截圖及填寫GOOGLE表單)，就有機會抽到禮券100元，總計100份；另於台南工作好找FB粉絲團貼文留言處分享「你最想學習的職訓課程」，再加碼抽出5名粉絲，送出200元禮券1張。活動參與下載網址為 https://job.tainan.gov.tw/app/，歡迎民眾踴躍下載。

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