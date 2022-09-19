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【廣編】雀巢能恩全護3三大洞察了解56萬當代寶寶　陪伴開啟新常態社交模式

▲▼雀巢,雀巢能恩全護3,寶寶,社交,營養,小蠻。（圖／品牌提供）

▲雀巢能恩全護3公布此前攜手天下雜誌進行的「當代寶寶保護力與社交大調查」結果。

圖、文／雀巢能恩提供

雀巢能恩全護3攜手天下雜誌進行「當代寶寶保護力與社交大調查」，發現三大洞察，並了解即使在充滿不確定性的世界，媽媽仍渴望寶寶能擁有正常的人際互動，卻不放心讓寶寶盡情外出與人交流；考量到一歲以上寶寶外出機會逐步增加，面對當代的環境挑戰，能恩全護3陪伴媽媽努力克服環境限制，找到新的互動模式，讓寶寶持續與人互動；同時不斷為寶寶準備好保護力，迎接未來新生活！

「雀巢能恩全護3」攜手天下雜誌於今年8月透過線上調查，傾聽照護者的心聲，發表三大洞察，一、七成五的照護者雖然希望寶寶可以保持社交，卻有三成的照護者擔心在此時帶寶寶外出、接觸世界。二、照護者和當代寶寶一起開創「新社交模式」，例如讓寶寶從熟識的親友互動展開社交，透過在家中模擬外出情境的布置，以及視訊與親友聯繫等。三、由於大環境充滿許多未知的風險，照護者更會多方尋求專家的建議，利用外在防護以及培養內在保護，例如維持良好衛生及清潔習慣、補充能加強保護力的營養來源等，讓寶寶可以在大環境開放後開心外出。

像是在2021年8月迎來兒子「至尊寶」誕生的藝人小蠻（王承嫣）就透露自己回家後會先消毒洗手，讓寶寶多動動、睡好覺；飲食上則特別注重「至尊寶」的成長配方，因此選擇能恩全護3，持續強化保護力。能恩全護3藉由聚合關鍵保護因子，包括專利羅伊氏益菌，研究理念源自母乳寡糖HMO 2'-FL，再搭配混哺母乳優適蛋白，築起層層保護，陪伴當代寶寶面對新環境和新挑戰，當世界準備開放的那一天，寶寶也準備開心擁抱新幸福。

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