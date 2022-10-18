坍方嚴重！運送物資部隊折返　送藥人員繼續挺進明池山莊

▲▼前進太艱困危險，送明池山莊物資部隊挺進約10公里中斷折返。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

送明池山莊物資部隊，因台七線沿線82.1K等處道路完全中斷及大坍方，必須採取高遶方式前進，導致物資與油料等重物運送困難，加上天色漸暗視線受阻，經現場指揮官判斷，於下午3時許，決定暫停物資運送作業，21名救災人員先行返回台七線84.1K處待命；但仍有3名山青與5警消繼續朝山莊挺進運送藥品。

宜縣府表示，為載運物資、藥品及油料提供受困明池的民眾使用，縣長林姿妙縣長昨(17)晚召集相關單位，擬定空運及陸運等多重策略。原訂18日一早進行空運作業，但受限氣候因素延後。考量受困民眾身心狀況，林姿妙獲知空運延後後，立即指示消防局派遣救災人員，以徒步方式將物資送進明池山莊。

宜蘭消防局共計派出9車26人，在18日上午11時許由台七線84K中斷處前進，除84.1K至84K處有怪手協助開闢便道外，其餘路線皆由救災人員利用繩索等工具徒步前進，預計步行20公里到達明池山莊(台七線66K)。送物資部隊，前進至台七線74.8K處。

另，由於受困民眾中有1位癌友及19位慢性病患，為免斷藥，宜蘭衛生局昨（17）晚依據各病患雲端藥歷、透過虛擬健保卡，緊急為20位民眾備妥藥品，其中，癌友藥品委由四工處3位山青一早以徒步方式運送，其餘慢性病用藥，則由縣府救災人員帶送。縣府救災人員在台七線81K處與3位山青會合後，接續由5位消防局同仁攜帶藥品超前行進，並已推進至台七線74.8K處，預計將於台七線68K處與明池派出所人員會合後，將藥品優先送往明池山莊。

但因台七線沿線82.1K、81.8K、81.6K等處道路完全中斷，台七線74-75K處出現大型坍方，必須採取高遶方式前進，導致物資與油料等重物運送困難，加上天色漸暗視線受阻，經現場指揮官判斷，於下午3時許，決定暫停物資運送作業，21名救災人員先行返回台七線84.1K處待命。

針對道路搶通作業，台七線68K至84K路段，公路總局第四區養護工程處進行作業中，但因現場仍持續崩塌，預定完成時間為10月31日。台七線86K等地則因大規模崩塌，預定10月22日方可恢復通行。此外，宜51線已於昨(17)日下午5時恢復小客車輪放下山，今(18)日上午9時起，開放接駁用小客車上山。