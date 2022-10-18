獨／警追人急喊幫忙　大媽全驚呆…三峽市場猛男一手把人撂倒

記者陳雕文／新北報導

新北保安大隊4名警員日前下午於三峽區巡邏，行經介壽路一段與中華路口，發現一名身穿黃色外套的男子行跡可疑，決定上前盤查，豈料黃衣男突將手上的安全帽往地上一丟，轉身就跑，雙方展開追逐並衝進菜市場，警方喊「幫忙！」但眾大媽驚呆只能觀望，此時一名熱心男子伸出強壯臂膀將黃衣男撂倒壓制！

▲▼保大警方追著黃衣男，一名猛男身出粗狀手臂把人攔下。（圖／民眾提供）

據了解，跑給警察追的是27歲越南籍阮男，他是失聯移工，今年4月就逃逸，到了本月15日下午3點多，在路上看到警察才想躲，但心虛舉動反而引起警方注意，面對盤查，阮男緊張拔腿就跑，並衝進市場想透過人多車雜來躲過追捕。

員警跑在後頭大喊「幫忙抓住他！」但市場裡的攤販都嚇了一跳，只來得及觀望，就在阮男快成功逃離之際，突然一隻強壯手臂將阮男撂倒，協助警方把人壓制，勇氣可嘉。

熱心出手相助的23歲謝姓男子說，平時都會幫家裡送貨，當時正要理貨，就發現警方大喊需要協助，當下沒想太多，就迅速出手把人給攔下。謝男表示，因為警方距離並不遠，所以他不擔心阮男可能持有武器，只希望能幫到忙；全案依入出國及移民法，移請移民署新北市專勤隊處理。

▼熱心的謝姓男子（紅圈處）平時會幫家裡送貨，剛好遇到警方追人，他當下只想盡力幫忙。（圖／民眾提供）