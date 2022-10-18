一個食堂照顧全部落！阿里山最大老人食堂今啟用　四菜一湯全都有

▲阿里山鄉最大老人食堂今天啟用。（圖／天主教中華聖母基金會提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

根據天主教中華聖母基金會統計，達邦部落裡有超過60%的長輩白天獨自在家，餐食準備不易，75%的長輩常食用反覆加熱的隔夜菜，更有23%的長輩患有3種以上的病痛，無法久站處理食材。長久之下，營養失衡，讓長者們三高等慢性疾病的狀況加劇。而基金會與鄉公所投入的老人食堂正式啟用，盼用一個食堂照顧一個部落。

在海拔近1000公尺處的阿里山鄉達邦村，今（18）天終於正式啟用全鄉規模最大的老人食堂。天主教中華聖母基金會提到，與鄉公所攜手合作，投入公所申請的前瞻計畫、基金會對外募款經費等超過800萬元，歷時3年將閒置的達邦村舊圖書館整修，讓空間更高齡友善。

一同參與食堂的部落長輩表示「飯很好吃！人多，飯特別香，希望可以常來食堂吃飯」，在平地，走出家們就有超商、麵攤，但在山區，要吃上一頓熱騰騰的餐，非想像般容易。「吃一碗麵要走路兩小時」是部落真實的情景，根據基金會服務統計，部落裡超過60%的長輩白天獨自在家，餐食準備不易，75%的長輩常食用反覆加熱的隔夜菜，更有23%的長輩患有3種以上的病痛，無法久站處理食材。長久之下，營養失衡，讓長者們三高等慢性疾病的狀況加劇。

▲廚師為長輩打包外帶餐盒。

▲▼老人食堂除了在食堂內提供長輩餐食，也可為行動不便的人外送餐點。

「用一個食堂，照顧一個部落」，天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，基金會在達邦部落扎根近15年，從設立長青活力站，後續引進交通接送車、到宅醫療和即將啟用的老人食堂，讓照顧網絡更全面。阿里山暖暖老人食堂增設無障礙坡道及廁所、廚房，一次最多可供近100人份餐點，規模為阿里山鄉最大，提供達邦、特富野兩部落的獨老、兩老相依、行動不便等55歲以上長輩，或經社工評估有餐食需求者，每日提供新鮮現煮的四菜一湯一飯；經濟困難者皆免費。

除此之外，基金會更邀請鄒族藝術家們妝點食堂空間，木竹製品的層架、器皿，鐵件雕刻山林動植物等多元媒材，牆面彩繪部落神話故事、慶典、族人生活樣貌。基金會提到，壁畫的藝術家去年過世，而在食堂內的一筆一畫，等於是藝術家的遺作。

天主教中華聖母基金會董事長陳美惠表示，無論是平地、山區的長輩都是基金會用心照顧、努力的目標，而讓部落的長輩們吃得飽、吃得健康，更是成立阿里山暖暖老人食堂的初心。

▲▼食堂內邀請鄒族藝術家們妝點，彩繪了許多族人生活樣貌。