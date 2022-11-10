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移工午餐「預算僅40元」！雇主挨轟歧視　真相卻讓人跌破眼鏡

▲▼便當菜色。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲有雇主張貼徵求長期配合的便當店，其中移工的便當預算40元、不要主菜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

嘉義一名老闆日前公開徵求送便當的店家，其中給予移工的便當條件為「40元不需要主菜」，遭到外界批評歧視，引發許多討論。不過，事後也有不少人表示，實際與移工接觸後會發現，廚餘桶內大部分丟棄的都是肉品，有些老闆會訂無肉便當，再以營養金的方式額外發錢，藉此補足差額，不一定是歧視。

這名雇主在臉書社團「嘉義綠豆大小事」PO文徵求店家，希望能訂到60個80元的便當，以及20個40元的便當，其中40元的便當又備註「不需要主菜」及「外勞要吃的」等條件，希望能找到長期配合的店家。

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▼這則徵求配合廠商的貼文引起熱烈討論。（圖／翻攝臉書／爆廢公社公開版）

▲▼有網友將貼文轉發到其他社團。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

不過，由於雇主的備註，引起網友們的怒火，不少人留言斥責，這名雇主為何敢如此明目張膽地歧視、虐待移工。

而貼文曝光後，也有長期接觸移工的人群出面表示，「我買過外勞便當，他們直接把主菜咬兩口就丟了。外勞自己有帶主菜」、「這是真的喔，公司很多越勞，都不吃肉的，雞腿，雞排都倒掉」、「外勞不見得吃的習慣台灣便當主菜」、「合理啊，因為外勞吃不習慣台灣的菜。記得以前在工廠打工時，外勞都是白飯配香蕉」、「很多移工是穆斯林不吃豬，齋戒時能吃的東西還分早中晚都不一樣，我們根本搞不懂怎麼準備。」

此外，也有人點出，大部分的便當外籍移工不喜歡吃，這些人主要的訴求是「白飯多」，再搭配自己的配料就能吃一頓飯，對於移工來說，只要白飯的量夠多就可以，其他菜色如何搭配倒是其次。

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